Extrém hideg pálya várja a pekingi olimpián a biatlonosokat

Pekingtől 200 kilométerre, Zhangjiakouban rendezik meg a téli olimpián a freestyle-t, a sífutást, a síugrást, az északi kombinált versenyt és a biatlont. Utóbbiak már látatlanban is rettegtek a helyszíntől, az első helyszíni élmények pedig nem is osztlatták el a félelmeiket.

A biatlon központ magaslaton helyezkedik el, a pálya bizonyos részei 1700 méteren találhatók. Csak összehasonlításképpen, a hat helyszín, amelyet a világkupa szezon Peking előtt érintett (Östersund, Hochfilzen, Annecy, Oberhof, Ruhpolding, Antholz) átlagos magaslata alig 900 m, és ezt is jelentősen felfelé húzza a 2020-ban világbajnokságot rendező olasz helyszín.

„A pálya kifejezetten extrém. A szabálykönyv által megengedett maximális tengerszint feletti magasság, ahol még versenyt lehet rendezni, 1800 m, szóval az olimpiai pálya igencsak súrolja a határokat” – mondta a norvég olimpiai csapat sportigazgatója, Per Arne Botnan.



A csapatvezető elárulta, a norvég válogatott felkészülésébe az utóbbi két év során tudatosan beépítették a magaslati edzőtáborozást, mintegy készülve az akkor már ismert Pekingben várható körülményekre. Mint elmondta, a sílövők számára, mivel kétféle feladatot is el kell látniuk egy verseny során, különösen fontos a körülményekhez való alkalmazkodás: „A biatlonosoknak ez talán még fontosabb, mint a sífutóknak. El kell sajátítaniuk, hogyan reagáljanak bizonyos helyzetekben, hiszen a futás mellett lőniük is kell, amihez nyugalom közeli állapotra van szükség.”



Fotó: TOBIAS SCHWARZ/AFP

Ha a ritka és száraz levegő nem lenne még elég baj a biatlonosoknak, fogvacogtató hideg is várja őket a Zhangjiakou Biatlon Központban. Négy éve Phjongcshangban is sokan panaszkodtak az extrém hidegre, az biztos, hogy a szabadtéri események során Pekingben sem lesz sokkal melegebb. Ha egyáltalán melegebb lesz. A norvég NRK.no stábja a norvég női biatlon csapat két már a helyszínen tartózkodó ászát szólaltatta meg az első élményeikel kapcsolatban. Az összetett világkupát vezető Marte Olsbu Røiseland, valamint az elmúlt idény összetett vk-győztese, Tiril Eckhoff egyaránt spártai körülményekről számolt be. Mindkét sportolón 2-3 réteg felsőruházat igyekezett tompítani a -19 fokos hideg erejét – kevés sikerrel.



„Borzasztó hideg van. Most is, miközben beszélek, érzem, hogy az arcom szinte megmerevedik a hidegtől. Persze készültünk erre, de ez mégiscsak extrém.” – mondja a potenciális aranyesélyes Røiseland. „Nagyon hideg van. Amikor kiérünk a stadionból és meg kell mászni az emelkedőt, akkor elviselhető. A lejtőn lefelé azonban a szembeszél miatt már inkább -29 foknak érezni a hideget” – meséli szó szerint arcára fagyott mosollyal Tirill Eckhoff.



A Pekingbe már szintén megérkező svéd csapat egyébként a hírek szerint inkább nem is edzett a helyszínen, a szakvezetés ehelyett inkább a faluban tartotta a sportolókat, hogy ott készüljenek.

Egyik északi ország sportolóit sem vádolhatjuk azzal, hogy ne lennének hozzászokva a súlyos téli minuszokhoz, így ha nekik is elgörbül a szájuk, akkor valóban piszok hideg lehetk Zhangjiakou-ban.

Az extrém hidegben egy vékony kesztyűben ráadásul könnyen át is fagyhatnak a sportolók ujjai, ami jelentősen nehezítené a hatékony lövészeteket. Nem véletlen tehát, hogy a svéd és a norvég csapat háza táján is mesterkednek már egy ideje valamilyen kesztyű-fűtési megoldáson, hogy szegény biatlonosok egyáltalán lőni tudjanak a kínai hidegben. A norvég megoldás akkumulátor által táplált fűtőkábelekkel melegíti a kesztyűket, amelyek ezáltal nagyjából melegen tudják tartani a biatonosok ujjait.

Az első tapasztalatok a láthatóan extrém terhelést jelentő olimpiai pályán is kedvezőek, minderről Marte Olsbu Røiseland számolt be a norvég portálnak: „Nagyon fújt a szél a lőtéren, de a lövészettel nem volt gond. Szükségem lesz egy pár sorozatra, hogy hozzászokjak a körülményekhez, de nem lesz gond.”

Az olimpiai biatlon program már az első hivatalos versenynapon, február 5-én (szombaton) megkezdődik, akkor rendezik ugyanis a 4 x 6 km-es vegyesváltó futamot. A világkupán megszokott versenyszámok közül egyedül a vegyespáros nem szerepel az olimpia programjában, minden más verzióval találkozhatunk a pekingi játékok két hete során.



