Bánki Erik kifelejtett két céget a vagyonnyilatkozatából

Nyilván csont nélkül átment a magyar vagyonnyilatkozati rendszeren, hogy nem stimmelt minden a fideszes Bánki Erik 2021-es bevallásában. A parlament Mentelmi bizottsága helyett most az Mfor vette észre, hogy a valóságban Bánkinak két olyan cége is van, amiket nem írt bele a vagyonnyilatkozatába a dinamikusan bővülő földbirtokai mellé.

Bánki Erik Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Odáig nem volt baj, amíg Bánkinak csak a mezőgazdasággal foglalkozó BA-Agrár Kft.-t, az ingatlanos Bábamad Kft.-t, a Romániában működő Agro Future Kft.-t vagy a kommunikációs tanácsadásban utazó Pannon PR 2020 Kft.-t kellett feltüntetnie.

A lap most észrevette, hogy ezeken kívül ott van még a tavaly alapított Ormánsági Öntöző Kft. is, ami hivatalosan gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztésével és víztermeléssel, -kezeléssel, -ellátással foglalkozik. Majd pedig tavaly májusban a Bogádagro Kft.-ben is tulajdonrészt szerzett.