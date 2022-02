A szegvári roma nemzetiségi önkormányzat vezetőjét is parlamentbe ültetné a Jobbik

„Varga Ferenc egy nagyon tehetséges, tettre kész, szorgalmas fiatalember. ➡️ Diplomás közgazdász, 2014 óta a szegvári roma nemzetiségi önkormányzat vezetője”



- írja a Facebookon Jakab Péter, a Jobbik elnöke. Jakab szerint Vargát már az előválasztáson is el szerette volna indítani a párt, de ő akkor ezt visszautasította. Most azonban a Jobbik az ellenzéki listán adna bejutó helyet Vargának.

„Feri! Feladatra jelentkeztél. Kőkemény feladatra, és nem kértél érte képviselői széket. És éppen ezért érdemled meg” - áll a pártelnök posztjában.

Márki-Zay Péter az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek szeptember 24-i tévévitájában javasolta a többi jelöltnek, hogy mindenki tegyen romákat is az ellenzéki közös lista befutó helyeire, és a jelöltek akkor ezt el is fogadták, kivéve Jakab Pétert, aki azt mondta, nem támogatja a kvótákat. Jakab erre is utal a Facebook-posztban, amikor ezt írja:

„Márki-Zay Péternek és neked is elmondtam: a kvótákat nem támogatom. A tehetségeket viszont igen. Származástól függetlenül.”

A tévévita óta Márki-Zay többször felhozta, mit ígértek neki a tévévitában, igaz, ezzel a saját pozícióit is igyekezett javítani az ellenzéki pártszövetségen belül. A Jobbik bejelentése erre is felelet, és Márki-Zay kommentelt is Jakab posztja alá, ezt írta: