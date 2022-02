Csatározó kecskék miatt állt le a forgalom egy wales-i kisvárosban

Wales egyik kisvárosában, Llandudnoban a kecskék vették át az uralmat. A kashmiri kecskék még 2020-ban, a legkomolyabb lezárások alatt merészkedtek be a kisvárosba, amikor nagyon lecsökkent az autós forgalom, és bár sokan azt hitték, hogy ez egy átmeneti állapot lett, a kecskék még mindig a városban vannak.

Legújabban pedig már azt is ők határozzák meg, hogy ki mehet bevásárolni a helyi Asda szupermarketbe, vagy éppen ki jöhet ki onnan. A BBC tudósítása szerint szerdán jó ideig se ki, se be nem lehetett haladni a szupermarket parkolójából, mert két kecskebak épp a behajtónál igyekezett eldönteni, hogy melyikük a főnök a nyájban, csordában, vagy akárhogy is hívják a kecskék csoportját. Komoly bunyó volt, istentelen zajt csaptak, úgy tűnt, az egyikük meg is sérült - nyilatkozta Michelle Evans, egy helyi ápoló, aki éppen vásárolni szeretett volna menni. Mindeközben a többi kecske, szintén a parkolóban, csak figyelte, hogy melyik bak kerül majd ki győztesen.

A viaskodó állatokat az sem zavarta, hogy a parkolóba be és onnan kihajtani akaró autósok egyre idegesebben dudáltak rájuk. A helyi önkormányzat azt nyilatkozta, hogy nem tudja a parkolóból elvinni a kecskéket, az ugyanis magánterület. Így az ilyen esetekben Llandudno lakosai nem tehetnek mást, mint hogy megvárják, amíg a kecskék elintézik a dolgukat és arrébb mennek.

A városka lakói amúgy általában egyáltalán nem bánják, hogy az állatok beköltöztek. Annak pedig kifejezetten örülnek, hogy a kecskék felpörgették a turista forgalmat, sokan ugyanis direkt azért érkeznek a városba, hogy megnézzék a szabadon rohangáló patásokat.

A kashmiri kecskék, ahogy a nevükből is következik, nem őshonosan Wales-ben, az állatokat még Viktória királynő ajándékozta a helyi lordnak több mint 100 évvel ezelőtt. Az ajándék állatok leszármazottjai viszont elvadultak, így jogi felelősséget már senki nem tud vállalni értük. Akkor sem, ha leállítják a forgalmat a helyi Asda körül.