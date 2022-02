Mentőgyakorlaton voltak a tűzoltók, amikor észrevették a jeges vízbe esett kamaszokat

Mindössze tizenöt másodperce futottak a jégen, amikor repedezni kezdett alattuk: a két tizenéves amerikai fiúnak óriási szerencséje volt, hogy a tűzoltók éppen mentőgyakorlaton voltak a közelben. A drónfelvételen látszik is, hogyan menekítették ki őket.

A missouri tűzoltóság szerint a 15 és 17 éves kamaszok így is a kihűlés szélén voltak, ami akár a halálukhoz is vezethetett volna. (via BBC)