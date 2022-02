A Magyar Anyák akciócsoport is a tanárok engedetlenségi akciója mellé állt

A tanárok sztrájkhoz való jogát szeretnénk támogatni a jelenleg is futó kreatív kampányunkkal - jelentette be a Magyar Anyák nevű, pártpolitikától független akciócsoport. Mint Facebookon írják:

„Ha a pedagógusok sztrájkját ellehetetlenítik, akkor majd sztrájkolunk mi, mert a sztrájk alapjog, nem tilthatják meg, nem üresíthetik ki, nem lehet kötelezővé tenni, hogy dolgozzanak sztrájk közben! Szerintünk is alapjog a sztrájk, és ezt úgy fejezzük ki, ahogy a legjobban tudjuk: kreatívan! Fogjunk össze, hogy tudják a pedagógusok: nincsenek egyedül! Ragadjatok ti is krétát, nyomdát, gyurmát, legót, vagy ami eszetekbe jut, a ti fotóitokat is várjuk! Teremtsünk egy olyan országot, ahol kiállunk magunkért, egymásért és végső soron: gyermekeinkért!”