Apokaliptikus szélvihar tombol Angliában, hánykolódó kompok, repülő járókelők, milliók bezárkózva

Hatalmas, évtizedek óta nem látott szélvihar érte el pénteken Nagy-Britannia déli részét, így a főváros Londont is.

A brit sajtó napok óta készítette fel a lakosságot a várható széllökésekre, és vörös jelzésű - azaz emberéletekre is veszélyes - vészhelyzetet rendeltek el Devon, Cornwall és Somerset megyékben, továbbá a dél-walesi partvidéken is. Nagy-Britannia középső megyéiben is sárga figyelmeztetés van érvényben.

Cornwallban, Devonban, Somersetben, Wiltshire-ben, Hampshire-ben, Dorsetben és Bristolban is bezárták az iskolákat.

A rendőrség az ország déli részein nyomatékosan felhívta a lakosság figyelmét, hogy ne hagyják el otthonaikat.

A délnyugatról északkelet felé tartó szélvihar az Eunice nevet kapta a meteorológusoktól, és nem okozott csalódást. Eleinte 150 kilométer/órás sebességet mértek a meteorológusok, de a legújabb jelentések állítólag már ennél is magasabb számot mutatnak.

Írországban egy ember meghalt, miután rázuhant egy fa, az Egyesült Királyságban pedig legalább hárman megsérültek.

Az áramkimaradások miatt több tízezer ingatlan maradt áram nélkül Délnyugat-Angliában és Dél-Walesben.

Számos vonatvonalat lezártak kidőlt fák és más törmelékek miatt, és a vasúttársaságok arra kérik az utasokat, hogy ne utazzanak a szerelvényekkel. A déli országrészen utcán tartózkodni is életveszélyes a törmelékek zuhanása miatt. De lábon maradni sem egyszerű:

Eunice miatt miatt az öt londoni reptéren rengeteg járatot törölni kellett, országosan legalább 400 járat nem szállhatott fel, és korlátozottan működik a világ legforgalmasabb tengeri kompkikötője, a délkelet-angliai Dover is, azok után, hogy több komptársaság felfüggesztette az átkeléseket Anglia és a kontinens között. Nem vaklárma miatt:

A londoni O2 Arena tetőszerkezete sincs jó állapotban:

Boris Johnson miniszterelnök péntekre összehívta a brit kormány rendkívüli tanácskozó testületét, azaz a COBRA-t (Cabinet Office Briefing Rooms). (BBC)