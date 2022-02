Nagy helyzet maradt ki a Mezőkövesd-Kispest derbin, így a labda helyett a semmiben megbotló csatár zuhant be az üres kapuba

Nem született gól a Mezőkövesd–Honvéd bajnokin a labdarúgó NB I 21. fordulójában, pedig azért akadt néhány nagy lehetőség, például a Honvéd csatára, Nagy Dominik előtt. A Nemzeti Sport tudósítása szerint a következő történt: Nenad Lukics közeli lövését Tordai Örs kitolta, a labda Nagy Dominik elé került, aki közelről, négy lépésről nem az üres kapuba lőtte a labdát, hanem a bal oldali kapufára talpalta.

Az esetet többször is visszanéztem: valóban nehéz volt ilyen "fifikás" módon kihagyni a ziccert, ráadásul Nagy Dominik nagy igyekezetében még valamiben meg is botlik, majd a labda helyett ő maga zuhan be a hálóba. Nagy Dominik amúgy nem olyan rossz játékos, rúgott már gólt messzebbről is. Ezt a videót viszont aligha fogja majd büszkén mutogatni az unokáinak:

Nebojsa Vignjevics, a Honvéd vezetőedzője a döntetlen után azt nyilatkozta: annak külön örül, hogy sok helyzetet alakítottak ki, de reméli, később sikerül is őket kihasználni.