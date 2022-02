A magyar kormány megvett egy hétemeletes „ikonikus” épületet Londonban a Trafalgar tér mellett

„Londonban és a környékén sok magyar honfitársunk él, ott dolgoznak vagy ott tanulnak. (...) Eddig nem volt igazán méltó otthona a magyar kultúrának, a magyar közösségnek, a magyar identitás megőrzésének, most viszont egy Londoni Magyar Ház kezdi meg majd működését” – így jelentette be Facebookon Szijjártó Péter külügyminiszter, hogy a magyar kormány megvásárolt Londonban „a Trafalgar tértől nem messze egy nagy, hétemeletes, ikonikus épületet”. Szijjártó szerint erre azért volt szükség, „hogy Magyarországhoz, ehhez az ezeréves államisággal rendelkező országhoz méltó helyen őrizhessük és mutathassuk be a kultúránkat Londonban”.

Szijjártó szerint „az új Magyar Ház egy új találkozási pont lesz az Angliában élő magyarok számára”, mert „van benne színházterem, lesz benne kávézó, kiállításokat, előadásokat fogunk rendezni”. További részleteket az épületről nem közölt, csak annyit, hogy az épületet most felújítják, „a Londonban és környékén élő magyarok” pedig néhány hónap múlva „birtokba vehetik”.

De akit addig is érdekelne a magyar kultúra, mint olyan, annak jó hír, hogy az 0:50-kor pár másodpercre megjelenik Szijjártó videójában.