Koronavírus: csökken a kórházi terhelés

Múlt kedd óta lefelé tart a kórházban ápolt covidosok száma: akkor közel 5300-an voltak, most 4700-an. Javulás látszik az invazív lélegeztetős adatokban is, 176-an vannak most súlyos állapotban, a jelenleg zajló ötödik hullám csúcsán több mint 200-an voltak.

233-an haltak meg péntektől vasárnapig, ami alacsonyabb a múlt hétvéginél (271). Az elmúlt hetet nézve naponta átlagosan 95-en veszítik életüket a járványban.

A regisztrált fertőzöttek száma továbbra is magas, de egyre kedvezőbben alakul. Ha az elmúlt hetet nézzük, országosan és Budapesten is bőven jobb a helyzet, mint az őszi, negyedik hullám legrosszabb időszakában volt. Itt továbbra is a tendenciát, nem a konkrét számokat érdemes nézni, mivel kevés tesztet végeznek: ezt mutatja, hogy a minták majdnem harmada pozitív.

Most már naponta ezernél kevesebb ember kapja meg az első oltását, és háromezer a harmadikat, ami szintén alacsonynak számít.