MNB: 8 százalék fölé gyorsul februárban az infláció

A jegybank a januárival megegyező mértékben emelte az alapkamatot, ami újabb 50 bázisponttal már 3,4 százalékra nőtt, és a kamatfolyosó mértéke is nőtt, ugyanúgy 50 bázisponttal, így a felső plafonja már 5,4 százalék.

Virág Barnabás, a jegybank alelnöke az MNB monetáris tanácsának döntéséről online háttérbeszélgetésen azt mondta: „a helyzet nem lett egyszerűbb, és a kilátások sem lettek tisztábbak” – írja a Világgazdaság.

Virág Barnabás, az MNB alelnöke Fotó: PHILIP/jphilip@mail.bme.hu

Azt mondta, januárban a fogyasztói árindex és a maginfláció a várakozásoknál magasabb mértékben emelkedett, bár az üzemanyagárstop és a hatósági áras élelmiszerek egyértelműen tompítják a globális nyersanyagár-emelkedés hazai inflációban való megjelenését.

Virág szerint februárban tovább nőhet az infláció, meghaladhatja a 8 százalékot, és akár a 8,5 százalékot is megközelítheti, ezért van szükség a monetáris kondíciók szigorításának általános, havi ütemű folytatására.

Virág azt mondta, januárban a szokásosnál lényegesen nagyobb mértékű átárazások történtek. A globális kínálati sokkok az iparcikkek gyors emelkedését okozzák, ez itthon is érdemben módosította az infláció szerkezetét. Az MNB szerint a lakossági és a kiskereskedelmi szektorban az inflációs várakozások tovább nőhetnek, ezért februárban is magas átárazásokra kell felkészülni, emiatt is gyorsulhat a februári havi infláció 8 százalék fölé.

A világpiaci árak helyzete december óta tovább romlott, és ezen az eszkalálódó geopolitikai problémák még tovább ronthatnak.

Az élénk magyar gazdasági növekedés az év vége után is megmarad, az év első hónapjaiban még mindenképp – mondta Virág. A jegybank március 1-én eurólikviditást nyújtó devizaswaptendert indít a jegybank.

Virág szerint a kulcs az, hogy a kamatemelési pályát kiszámítható és határozott módon vigyék tovább, amíg az inflációs kilátások vissza nem térnek a jegybanki célérték környékére. A következő mérföldkő a kamatemelési ciklusban a márciusi inflációs jelentés lesz, a monetáris tanács annak fényében értékelheti újra a kamatemelési ütemet.

„Az infláció elleni harc egy hosszú út lesz, amelynek egyelőre nem látszódik a vége” – mondta a jegybank alelnöke.

Azt is elmondta, hogy a betéti kamatok alakítása fontos részpiac, de a megtett kamatemelkedés a jegybanki kamatemeléshez képest mérsékelt, ami az MNB szerint megengedhetetlen. A folyamatot nagyon aktívan figyeli a jegybank – mondta Virág. (VG)