Robbanás volt egy aranybányánál Burkina Fasóban, 60-an meghaltak

Egy az ország délnyugati részén fekvő aranybányánál történt robbanásban az eddigi becslések szerint körülbelül hatvan ember vesztette életét - írja a BBC. A hétfői balesetet az okozta, hogy kigyulladt a terület, ahol a dinamitot tárolták.

A helyszínen készült fotók alapján óriási kráter maradt csak a robbanás helyén, ami lerombolta a házakat és megölte a környéken tartózkodókat is. Sok a sérült, őket kórházba szállították. Az áldozatok között nők és gyerekek is lehetnek - erről az AFP hírügynökség írt.

Az incidens ügyében vizsgálat indult, a helyszínen járt a helyi ügyész is.

Burkina Faso Afrika egyik legnagyobb aranytermelő országa. Sok bányát külföldi cégek üzemeltetnek, de vannak olyanok is, melyek illegálisan működnek, így nem is tartják be a biztonsági előírásokat. Ezekben a bányákban gyakoriak a balesetek, sokszor egyszerűen a munkásokra dől a föld.

A címlapkép illusztráció, Burkina Faso egy másik aranybányájánál készült 2014-ben.