Az ukrán erők visszafoglalták Harkivot

Az ukrán védelmi erők visszaszerezték az irányítást Harkiv városa felett, közölte vasárnap délben a régió kormányzója. Beszámolója szerint a másfélmilliós városban törékeny a biztonsági helyzet, most utcáról utcára járnak a katonák és a rendőrök, a helyieket ezért arra kérte, hogy maradjanak az óvóhelyeiken.

Video from Kharkiv possibly showing that same abandoned Tigr-M vehicle. https://t.co/vaxoEvjWDr pic.twitter.com/GlXN0dIC5q