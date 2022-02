Megsemmisítettek egy orosz konvojt Bucsánál

Jelentős veszteséget szenvedett az orosz haderő a Kijev határában fekvő Bucsa településen a közösségi oldalakra feltöltött videók szerint. A fővárostól északnyugatra fekvő települést péntek óta támadják.

Vasárnap reggeli videó az orosz páncélosok feltűnéséről:

És pusztítás után:

Wow that Russian VDV column in Bucha was destroyed apparently by artillery or MLRS fire, including BTR-82A, BMD-2, R-419MA1, BTR-D, and other vehicles. https://t.co/nMNe9ZrIf9 pic.twitter.com/PtOIzuZW5L