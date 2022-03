Azzal vádolnak egy spanyol újságírót a lengyel hatóságok, hogy az oroszoknak kémkedett

Őrizetbe vett egy spanyol újságírót a lengyel belső elhárítás, az ABW, mert azt gyanítják, hogy valójában orosz kém. Pablo Gonzalest vasárnap este vették őrizetbe Przemysl-ben, az ukrán-lengyel határ közelében. A lengyel hatóság közleménye szerint a spanyol férfi orosz származású, és a gyanú szerint a GRU, az orosz katonai titkosszolgálat ügynöke. A lengyel közlemény szerint két útlevél volt nála, amelyek két külön névre szóltak, és úgy tűnt, Ukrajnába akar utazni.

A spanyol újságírót kémkedésért akár 10 év börtönbüntetésre is ítélhetik Lengyelországban. Ügyvédje szerint a Pablo Gonzalesként azonosított férfi szabadúszó riporterként több spanyol újságnak és tévének is dolgozott. A férfi egyelőre még nem vehette föl a kapcsolatot a védőjével, de hétfőn felhívta a feleségét, és elmondta, hogy letartóztatták.

A lengyel hatóságok bejelentése előtt már több nemzetközi újságíró szervezet is felszólalt, hogy napok óta indoklás nélkül fogvatartott újságírót engedjék szabadon. A Riporterek Határok Nélkül szervezet még csütörtökön a Twitteren írt Gonzalesről, akitől a szervezet szerint a lengyel hatóságok megtagadják az alapvető jogait. A Commitee to Protect Journalists nevű szervezet szintén a férfi szabadon engedését követelte. A szervezet információi szerint február elején Ukrajnában is őrizetbe vették a spanyol újságírót, azzal gyanúsítva, hogy megfelelő engedélyek nélkül járt a kelet-ukrajnai Donbasz régió katonai ellenőrzés alatt álló területein. A kijevi hatóságok viszont pár órán belül szabadon is engedték. (Al Jazeera, Reuters)