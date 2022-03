Mesterséges bálnaürülékkel próbálnák helyreállítani az óceán ököszisztémáját

Heteken belül sajátos kísérletbe kezd tudósok nemzetközi csoportja: mesterséges bálnaürülékkel szórják be az Indiai-óceánt. A cél annak megállapítása, hogy művi úton lehetséges-e újraépíteni azt az óceáni ökoszisztémát, aminek a fennmaradását egykor a bálnaürülék biztosította. Ez a rendszer a bálnák számának megcsappanásával omlott össze, a bálnaürülék mennyiségének csökkenésével az azon élő élőlények sora is elpusztult, ami végső soron a halállomány drámai csökkenéséhez vezetett.

Egy eltévedt hosszúszárnyú bálna, ami a Szent Lőrinc folyón felúszva egészen Montreálig keveredett. Fotó: David Himbert/Hans Lucas via AFP

"A bálnák jellemzően apró rákokkal, krillel táplálkoznak, háromszáz méter mélységben. Ott olyan nagy a testükre nehezedő nyomás, hogy nem tudnak kakilni, ahhoz fel kell úszniuk a felszínre. Ilyenkor egy nagy úszó ürülékhalmot hoznak létre, ami a napfénnyel együtt remek tápanyagforrása a fitoplanktonoknak, ami aztán remek tápláléka a halaknak" - magyarázta a Guardiannak Sir David King, a brit kormány egykori vezető tudományos tanácsadója, a projekt egyik vezetője.

A projekt, amit szemérmesen "Tengeri Biomassza Regenerációs Projektnek" neveznek, a bálnapopuláció drámai csökkenését igyekszik ellensúlyozni. Becslések szerint a bálnák száma ma csupán öt százaléka annak, ami négyszáz éve lehetett, képzelhetik, hogy ez milyen mértékű visszaesést jelent a lényegében a tengert trágyázó bálnaürülék mennyiségében.

A mesterséges bálnaürüléket az indiai Goában állítják majd elő, ahol a rizstermelés melléktermékeként rengeteg rizsburok keletkezik, ami remek alapanyaga a műbálnaszarnak. Ezt megsütik, és tápanyagokkal keverik, hogy aztán szétszórva a víz felszínén lebeghessen, és táplálhassa a planktonokat.

Az áprilisra tervezett első trágyázás csak kísérleti, pár hétig tart majd csupán. A célja, hogy egyáltalán bizonyítsák a koncepció működését. King szerint azonban már ennek is lesz kedvező hatása, mert ha valóban elkezdenek virágzani a planktonok, azok a fotoszintézissel azonnal széndioxidot kötnek majd meg a légkörből. (Via The Guardian)