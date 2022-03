Most éppen a donbaszi fronton dúlnak a harcok

Az ukrán vezérkar legfrissebb jelentése szerint "heves harcokat" folytat az ukrán hadsereg egyes frontszakaszokon. Tájékoztatásuk szerint pillanatnyilag a donyecki műveleti terület keleti részén dúlnak a leghevesebb harcok.

Az ukrán hadsereg katonái óvóhelyen várják ki az orosz tüzérségi bombázás végét Luhanszk megyében, a donbaszi fronton. Fotó: ANATOLII STEPANOV/AFP

Ez a donbaszi front, a kelet-ukrajnai szakadár államok határa, ahol a háború eddigi szakaszában viszonylagos nyugalom uralkodott. Az orosz inváziós erők három másik irányból támadták Ukrajnát. Mindazonáltal a Krím és Luhanszk irányából indított orosz műveletek célja részben a Donbasz határán felsorakozott ukrán főerő bekerítése, katlanba zárása is volt.

Vagyis az, hogy most a donbaszi fronton is támadás indult, már az invázió új szakaszának nyitó lépése is lehet, ami ennek a főerőnek a megsemmisítését célozza.

Az ukrán vezérkar jelentése szerint Kijev térségében, Csernihivnél is harcok dúlnak, itt az ukránok kezdtek műveletet a város felszabadítására.

Az ukrán vezérkar a morál fenntartásán is folgozik, tájékoztatásuk szerint "a teljes ukrán nép" ellenállása "demoralizálta" az orosz csapatokat, akiknek "szélsőségesen alacsony a moráljuk és a pszichológiai állapotuk", mert ők "szembesülnek a valós helyzettel". (Via The Guardian)