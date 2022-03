A britek szerint az oroszok ma az ukrán internet, tévé és rádió kilövésére mehetnek rá

A brit külügyminisztérium mai titkosszolgálati összefoglalója szerint az ukrán internet fizikai hálózatának lerombolása lehet az orosz inváziós erők fő csapásiránya.

(A brit külügyminisztérium az angolszász országok új keletű taktikájának megfelelően naponta közli, hogy a legfrissebb kémjelentéseik szerint mire készülnek az oroszok, illetve értékeli az előző nap eseményeit. Az eddig jóslataik meglehetősen pontosnak bizonyultak.)

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 March 2022



