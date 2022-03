Márki-Zay véget vetne a hintapolitikának, szerinte Orbán a magyar Putyin

Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje Beszéd a Nemzethez címmel tartott kedd délután Facebook-élőt, amiben arról beszélt, hogy Putyin háborúja és Ukrajna sorsának alakulása befolyással lesz arra, hogyan élünk tovább Európában és Magyarországon. Azt mondta, mindannyiunk érdeke, hogy ez a gyilkos háború minél előbb véget érjen, és ne követeljen újabb és újabb életeket.

Szerinte az orbáni politika megbukott Magyarországon, „az, amely 12 éve már az agresszor Putyin modelljét követi: illiberális állam, korrupció, kiváltságosok gazdagodása, iparágak ellopása, civilek és kisebbségek elleni támadások, a szabad sajtó felszámolása, a közpénzből fizetett politikai propaganda mind-mind a putyini modellt honosította meg, lépésről lépésre. Orbán Viktor a magyar Putyin, az elmúlt években tíznél többször próbálta megakadályozni, hogy Európa felléphessen Putyin agresszív politikája ellen. Cserébe olyan üzleteket kapott Putyintól, amelyeken az oligarchák gazdagodtak, de a magyar emberek állták a számlát”. A gondolatmenetet azzal zárta, hogy Magyarország nem lehet sem orosz, sem kínai gyarmat.



Márki-Zay szerint a keleti nyitásból mára keleti bukás lett. „A hintapolitika ideje lejárt. Mert a Nyugat nem pusztán elvont fogalom. Az a Nyugat, amiért az ukránok egy része térdre hullva imádkozik a kijevi főtéren, másik fegyvert ragad és harcol. A Nyugat a függetlenség, a Nyugat a szabadság és a Nyugat a szolidaritás. Az Európai Unió a Nyugat. A NATO a Nyugat.” Szerinte egyedül ezek a szövetségesek képesek garantálni Magyarország jövőjét és biztonságát.

Azt mondta, elemi érdekünk, hogy a magyar határ túloldalán ne egy újraszervezett Szovjetunió álljon. Szerinte változás kell, hogy az orosz érdekszféra felől ismét „Nyugatra kormányozzuk Magyarország hajóját”.

„Magyarország biztonságát ma az szolgálja, ha a magyar katona a magyar határt védi. Magyar katona maradjon Magyarországon, ez biztosítja, hogy távol tartsuk az országhatártól ezt a háborút.”

De Márki-Zay szerint azt is ki kell mondani, hogy Magyarország biztonságát csak az EU és a NATO garantálja. Hazugságnak nevezte, hogy Paks2-nek köze van a rezsicsökkentéshez. Azt mondta, az ország energiabiztonságát nem a Putyintól való függés erősítése, hanem éppen az ettől való fokozatos elszakadás szolgálja. Feltöltené a télen lemerült gáztározókat és mindent elkövetne a megújuló energiaforrásokra való átállás érdekében. Nemcsak megőrizné a rezsicsökkentést, hanem egy átfogó szigetelési programmal tovább csökkentené a lakhatási költségeket.

A hatósági árak politikáját is kudarcnak nevezte, ő inkább az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentésével, a bérek emelésével, az adórendszer igazságos átalakításával, a minimálbér adómentessé tételével kezelné az elszabadult árak hatásait. Hosszabb távon az euró bevezetését is kilátásba helyezte. Szerinte a forint és a gazdaság talpra állítását, az ország anyagi biztonságát csak az garantálja, ha Magyarország megkapja az „Orbán korrupciója miatt tőlünk megtagadott uniós forrásokat”. Ezért az Európai Ügyészséghez is csatlakozna.

„Ebben a helyzetben nekünk most választanunk kell. A választás tétje most tiszta és világos: egy ereszen lecsúszó, leereszkedő ország vagy egy szabadon felemelkedő, büszke magyar nemzet?”



Egyben meghirdette az ellenzék március 15-i nagygyűlését délután 3 órára a Műegyetem Rakparton.