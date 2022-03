"Az ukránok készek életük végéig ellenállni az oroszoknak. Még a megszállt területeken a fegyvertelen polgárok is" - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ABC News esti híradójának élőben adott interjújában. A műsorvezető, David Muir arról kérdezte, hogy meddig képesek még ellenállni az orosz nyomásnak. Zelenszkij szerint a válasz nem csak rajtuk múlik, de még ha el is vesztenék a háborút, az ellenállást akkor is folytatnák.

Muir az oroszok által szabott feltételekről, a semlegesség alkotmányba foglalásáról, a szakadár köztársaságok elismeréséről is kérdezte. "Készen állok a párbeszédre, de nem állok készen a kapitulációra. Ez nem rólam szól, hanem az emberekről, akik megválasztottak" - mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy ultimátumokat se fogad el. Putyin amúgy szerinte "buborékban él, fogalma sincs róla, hogy mi történik a valóságban". Muir megkérdezte, hogy szerinte Putyin szándékosan löveti-e a polgári lakosságot. "Mit érdekel engem, hogy direkt támadják-e a civileket, a végeredmény ugyanaz!" - vágta rá Zelenszkij.

A kérdésre, hogy Joe Biden tehetne-e többet, azt felelte, hogy "biztosan, és bízom benne, hogy tenni is fog". Megerősítette, hogy a nyugati kormányok az őt és családját ért halálos fenyegetés miatt felajánlották a kimenekítését. "Nemet mondtam, mert a hazám polgára, a megválasztott elnöke vagyok". A NATO-tagságról lemondóan nyilatkozott. "A NATO ügyében lecsillapodtam, amióta világossá vált, hogy a szervezet ódzkodik egy ilyen ellentmondásos döntés meghozatalától. Nem fogok könyörögni a tagságért" - mondta.

A legnagyobb európai atomerőmű, a zaporizzsjai elleni orosz támadás is szóba került. Zelenszkij szerint az képtelenség, hogy egy atomerőműben gépfegyveres "terroristák" flangáljanak. "Higgye el, azok nem atomtudósok, atomfizikusok a tankokban. Még abban se vagyok biztos, hogy bármilyen iskolai végzettségük van" - mondta.

Zárásként az orosz műveletek hivatalos céljáról, a nácítlanitásról, "denacifikációról" kérdezték. "A denacifikáció valójában népirtást, etnikai tisztogatást takar. A denacifikáció vegytiszta nácizmus, az ukrán nép elpusztítása" - mondta, majd zárásként angolul szólt az amerikai tévénézőkhöz, megköszönve a segítségüket. "Együtt győzni fogunk" - mondta.