Akár egy kilométert is totyoghatott éjjel a szökevény budapesti pingvin

Délelőtt mi is írtunk róla, hogy éjjel a zuglói rendőrök befogtak egy pingvint a Dózsa György úton, aki az állatkertből szökött ki. Azóta a Fővárosi Állat- és Növénykert oldalán köszönte meg a rendőrség segítségét, és közölték azt is, hogy a pingvint Sanyikának hívják, és hat hónapos.

Mint írták, a pingvinek 4-6 hónapos koruk körül rendkívül kíváncsiak lesznek, és elkezdenek mászkálni, így juthatott ki Sanyi is a kifutójából. Hogy ez ne fordulhasson elő többet, kamerákat szerelnek fel a kifutóhoz, és folyamatosan szemmel tartják a pingvineket.

Az rtl.hu megkérdezte az állatkert szóvivőjét, Hanga Zoltánt, aki elmondta, hogy annyira nem is nagy kihívás a pingvinek számára a szökés, hiszen a nem különösebben veszélyes állatoknál nincsenek túlméretezett elválasztó berendezések. Ezért a pingvinek szabadtéri kifutóját is jelzésértékű kerítések veszik körbe. Az állatkertből feltehetően az egyik olyan kapu alatt juthatott ki, ami alatt átfér.

Hanga azt is elmondta a lapnak, hogy nem ez volt az első pingvinszökés az állatkert történetében: pár évtizeddel ezelőtt egy sziklaugró pingvin jutott ki, és érdekes módon azt a madarat is a Dózsa György úton kapták el.

A szóvivő elmondta azt is, hogy Sanyi egy eredendően Dél-Afrikában honos pápaszemes pingvin. Elmondta azt is, hogy a pingvin jól van, nem viselte meg a hajlani kaland. Az állatkert munkatársai napközben átnézik a kamerarendszer felvételeit, hátha több is kiderül a szökésről.

Az rtl.hu a Google Mapsen rekonstruálta a pingvin útját, ez alapján szerintük ha Sanyi a legrövidebb úton totyogott is végig, akkor is 800-1000 métert kellett megtegyen, mire eljutott oda, ahol elfogták.