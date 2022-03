Háborúellenes koncertsorozatot indít a legnépszerűbb orosz rapper

Ukrán menekülteket segítő lengyel szervezeteknek szánja jövő héten induló háborúellenes koncertsorozatának bevételeit a leghíresebb orosz rapper. Az Oxxxymironként ismert Miron Fjodorov ezt a Twitteren jelentette be. Elmondta, Oroszországban jelenleg nincs semmilyen lehetőség érdemi háborúellenes programok, így koncertek szervezésére sem, a cenzúra totális, ezért külföldön tartják meg ezeket. Az első helyszíne és dátuma meg is van, Isztambulban lép fel Oxxxymiron március 15-én. A koncertet élőben fogják közvetíteni Youtube-on, Twichen és Instagramon is. Törökországban egyébként jelenleg rengeteg orosz van.

A rapper az elsők között volt az orosz kulturális életben, akik felszólaltak a háború ellen. Már Ukrajna lerohanásának első napján kifejtette a véleményét a történtekről, és lemondta Szentpétervárra és Moszkvába tervezett koncertjeit is, annak ellenére, hogy évek óta nem lépett fel és nem adott ki lemezeket, a hallgatást novemberben egy kis-, majd decemberben egy nagylemezzel törte meg.

Kiemelkedően erős szövegei és zenéje révén Oxxxymiron egy évtizede az orosz rap és általában a zene egyik legfontosabb szereplőjének számít.