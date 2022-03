„Futóleckét adtunk a kormánypártiaknak” - több helyen is megrongálták az éjszaka Jámbor András plakátjait

"Tegnap este 8 és éjfél között a Fidesz szervezetten rongálta meg több mint 1000 plakátunkat. A végtelen pénz, a hatalom nem elég nekik, mindent bevetnek: lejárató oldalak, névtelen szórólapok és most egy ilyen gyalázatos rongálás-kampány." - írja Facebook-oldalán Jámbor András, az ellenzéki összefogás 8. kerületi képviselőjelöltje.

Jámbor a 444-nek elmondta, hogy egy aktivistája jelezte péntek este, hogy észre vett egy csoportot, akik módszeresen matricázták a jelölt plakátjait. Ezután Jámbor is kiment az utcára, és ő maga is talált még több rongálót, akik mind ugyanazt a matricát ragasztgatták Jámbor plakátjaira. Voltak csoportok, amelyek létrával járták az utcákat, mások csak gyalog, de egy autós csoportot is találtak, amelyet autóval követtek is egy darabon - erre utal Jámbor bejegyzésében az "autós üldözés".

A videózó ellenzéki aktivisták láttán voltak, akik elfutottak, vagy ahogy Jámbor írta, "sikeres futóleckét adtunk a rongáló kormánypártiaknak". Egy csoportot Jámbor elkísért egy buszmegállóig és megvárta, míg felszállnak, az autós csoporttal pedig kölcsönösen videózgatták egymást, míg Jámborék nem hívták a rendőrséget.

"Aktivistáink már az éjszaka folyamán elkezdték a hazugságokat eltávolítani a plakátokról. Reményeink szerint ez a mai nap folyamán befejeződik." A rendőrség több megrongált plakátot lefényképezett és Jámbor szerint el fogják kérni az ő videóikat és képeiket is, valamint kikérik majd a térfigyelő kamerák felvételeit. Feljelentés egyelőre nem történt az ügyben.