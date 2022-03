Horvát kormányfő: Még szerencse, hogy "csak" 40 autó sérült meg, mikor lezuhant a szovjet drón

Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök szombaton sajtótájékoztatót tartott a zágrábi Jarun-tónál, ott, ahol csütörtök éjszaka lezuhant egy szovjet gyármányú felderítő drón. A Jutarnji List beszámolója szerint a kormányfő azt mondta, a pilóta nélküli repülőgépet nyilvánvalóan Ukranjából indították, bár nem tudni még, hogy az ukrán vagy az orosz hadsereghez tartozott, ugyanis mindkettő tagadja, hogy az övék lenne a Tu-141 Sztrizs gyármányú drón.

Plenkovic elismételte, hogy a drón Románia és Magyarország légterén keresztül ért Horvátországba, amelynek légterében 7 percet repült, mielőtt lezuhant volna. A miniszterelnök azt is mondta, nagy szerencse, hogy csupán 40 autó sérült meg, amikor a gép, jókora krátert hagyva maga után becsapódott a földbe. Szerencse, a környéken ugyanis több étterem, szórakozóhely is van, és a közeli kollégiumban 7500 diák lakik.

A miniszterelnök arról is beszélt, a zágrábi eset után nem lehet kizárni, hogy Budapesten, Pozsonyban vagy Ljubljanában, vagy más városokban is történik hasonló eset, ezért még fontosabb megerősíteni és elmélyíteni az együttműködést az EU-ban. Éppen ezért Plenkovic azt mondta, hogy az EU összes vezetőjét tájékoztatta az esetről. A NATO-n belül is szorosabb együttműködésre van szükség, mert bár nem tudni, hogy véletlenről vagy szándékos támadásról van szó, ez egy egyértelmű fenyegetés, amire reagálni kell - mondta a horvát miniszterelnök.

Andrej Plenkovic Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter pénteken jelezte, hogy a magyar hatóságok is vizsgálják az esetet. A drón feltételezések szerint 40 percet töltött a magyar légtérben. Éppen ezért ellenzéki pártok és politikusok szeretnének választ kapni a kormánytól, hogy lehetséges, hogy nem vették észre, hogy Magyarország fölött egy másik hadsereg felderítő gépe repül.