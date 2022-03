Mielőtt berohant volna az élő adásba, elmondta, mennyire elege lett a propagandából, amit az orosz közmédiánál kellett gyártania

Mielőtt az orosz állami tévé szerkesztője, Marina Ovszjannyikova berohant volna egy háborúellenes transzparenssel az élő adásba, egy videónyilatkozatot is közzétett, amiben pontosan megmagyarázta, miért szánta el magát az akcióra, amiért most akár 15 év börtönt is kaphat.

„Ami most Ukrajnában történik, az bűncselekmény. És Oroszország az agresszor. A felelősség ezért a bűncselekményért csak egy ember lelkiismeretét terheli. És ez a személy Vlagyimir Putyin.

Apám ukrán, anyám orosz, és soha nem voltak ellenségek. És ez a nyaklánc a nyakamban [az orosz és az ukrán zászló színeiben] azt jelképezi, hogy Oroszországnak azonnal abba kell hagynia a testvérháborút, és testvéri népeink még képesek lesznek kibékülni.

Sajnos az elmúlt években az Egyes Csatornánál dolgoztam, gyártottuk a Kreml propagandáját, és most már nagyon szégyellem magam emiatt. Szégyellem, hogy hagytam, hogy hazugságokat hangozzanak el a tévéből.

Szégyellem magam, amiért hagytam, hogy az orosz népet zombivá tegyék.

2014-ben, amikor az egész elkezdődött, még hallgattunk. Nem mentünk ki tüntetésekre, amikor a Kreml megmérgezte Navalnijt. Mi csak némán néztük ezt az emberellenes rendszert. És most az egész világ hátat fordított nekünk.

És az utódaink további tíz nemzedéke sem fogja lemosni ennek a testvérgyilkos háborúnak a szégyenét.

Nekünk, az orosznak - gondolkodó és intelligens embereknek-, egyedül nekünk van meg az erőnk, hogy megállítsuk ezt az őrületet.

Gyertek ki a tüntetésekre, ne féljetek semmitől, nem tudnak mindannyiunkat börtönbe zárni.”

Az akció miatt akár 15 év börtönt is kaphat, mert Oroszországban egy új törvény szerint még csak a háború szót sem lehet használni az Ukrajnában zajló háborúra. A propaganda csak „különleges katonai műveletként” hivatkozik az invázióra. Ovszjannyikova ellen pedig épp az új törvény alapján indítottak közigazgatási eljárást a „hadsereg lejáratása” miatt.

Ovszjannyikova a transzparensre azt írta: „NO WAR. Állítsátok meg a háborút. Ne higgyetek a propagandának, itt hazudnak nektek. Oroszok a háború ellen.”