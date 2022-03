Ugyanaz az ember lövöldözhetett hajléktalanokra New Yorkban és Washingtonban

Március 3. óta ötször támadtak hajléktalanokra két különböző városban, két férfi meghalt. A New York-i rendőrség (NYPD) és a washingtoni Metropolitan Police Department (MPD) közös nyomozása szerint a New Yorkban és Washingtonban is ugyanaz az ember lőhetett. A rendőrség szerint az eddigi lövöldözések áldozatai mind hajléktalanok, de más „hasonló körülményeket és jellemzőket” is találtak.

Az első lövöldözés március 3-án történt Washingtonban. A rendőröket lövések hangja miatt riasztották, és egy férfit találtak az utcán, akit nyilvánvalóan lövések sebesítettek meg. A férfi nem életveszélyes sérülésekkel került kórházba. A második hasonló esetet napokkal később, 8-án jelentették, szintén Washingtonban – ismét egy lövésekkel megsebesített férfit találtak a rendőrök.

Egy nappal később, március 9-én Washingtonban a hatóságokat egy tűzhöz riasztották, a lángok eloltása után egy férfi maradványaira bukkantak, a boncolás szerint a halál oka többszörösen szúrt és lőtt seb volt.

Március 12-én már a New York-i rendőrség közölte, hogy egy fegyveres gyanúsított tüzet nyitott két, az utcán alvó, látszólag hajléktalan emberre is. Egyikőjüket megölte, a másikat megsebesítette. A két lövöldözés között körülbelül másfél óra telt el. Az egyik esetet rögzítette egy biztonsági kamera, emiatt a rendőrségnek van fotója az elkövetőről, ahogy az egyik washingtoni lövöldözés gyanúsítottjáról is készült felvétel egy biztonsági kamerának köszönhetően.

A washingtoni és a New York-i rendőrök most közösen folytatják a nyomozást, azt feltételezik, hogy a két városban ugyanaz az ember lövöldözhetett. Már összesen 55 000 dollár nyomravezetői díjat ajánlottak fel. (CNN)