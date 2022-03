Márki-Zay Péter: Közvélemény-kutatást még soha nem nyertem, választást még soha nem vesztettem el

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A Műegyetem rakparton tartott nagygyűlést az egyesült ellenzék március 15-én, párhuzamosan az Orbán-beszéddel. A nagygyűlés Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt beszédével zárult, aki így kommentálta a közvélemény-kutatásokat, amelyek nem őt hozzák ki esélyesnek:

„közvélemény-kutatást még soha nem nyertem, igaz, választást még soha nem vesztettem el.”

Ezzel arra utalt, hogy az eddigi három politikai megmérettetését (a 2018-as, majd ‘19-es hódmezővásárhelyi polgármester-választást, majd az ellenzéki előválasztást) megnyerte annak ellenére, hogy nem számított korábban esélyesnek. Ezt rendszeresen kiemeli a kampánybeszédeiben, most pedig valószínűleg azért érezte fontosnak ennyire hangsúlyozni, mert a legtöbb előrejelzés inkább a Fideszt tartja esélyesnek az április 3-ai választáson.

Azt mondta, ő sok emberrel beszélget, és próbálja meggyőzni őket, de mindenkit egyedül nem tud, ezért mindenkit arra kért, győzzön meg három embert, hogy szavazzon az ellenzékre. Utalt a saját és az ellenzék hibáira is - igaz, egy olyan gondolatmenet részeként, aminek vége az volt, hogy szerinte ezekkel a hibákkal együtt is érdemes leváltani az ellenzékre a kormányt.

Érdemes leváltani egy embert, aki menekül a vitától egy olyanra, aki néha meggondolatlanul fogalmaz és néha a szövetségesei sem értenek vele egyet? – kérdezte, mire a közönség azt válaszolta, hogy igen.

Beszélt arról, hogy 22 éven át egyszerű adófizető és „keresztény 7 gyermekes édesapa” volt, és 4 éve meg sem fordult a fejében, hogy itt fog állni, ő is csak magánbeszélgetésekben panaszkodott. A korrupt fideszes harácsolással szemben az ellenzék olyan országban hisz, ahol segítenek a gyengéken, nem kötelező a védőoltás, a tanároknak és ápolóknak pedig megbecsülést adnak.

Szerinte sosem volt még ennyire egyszerű a választás:

„A Kelettel szemben Európát válasszuk!”

Azt mondta, nem emlékszik olyan ünnepre, amikor bárki megkérdezte volna, hogy a márciusi ifjak voltak-e a hősök. 1848, 1956, 1989, amikor forradalmakat vívtunk a szabadságért és igazságért, mindenért, amiért érdemes élni – mondta. Jó volt magyarnak lenni bárhol a világban, büszkék lehettünk rá, mert a történelem jó oldalán álltunk, de ma, 33 évvel a rendszerváltás után már nem egy nép vagyunk a világ számára, nem emberek milliói, hanem egyetlen arc. Egy ember kisajátított minket 12 éve, elhomályosítva mindent, amit generációk építettek – mondta. Márki-Zay szerint most egy ember viszi vásárra a mi bőrünket a világ szemében.

Beszéde előtt az ellenzéki rendezvény sztárvendége a lengyel Donald Tusk, az Európai Néppárt elnöke volt, vagyis egy olyan politikus, aki nemrég még Orbán Viktorral tartozott közös pártcsaládhoz.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Tusk arról beszélt, az ukránoknak most a demokráciáért fegyverrel kell harcolniuk, „a mi harcunk pedig” fegyver helyett szavazólappal folyik. Szerinte Európának és az ukrán népnek is nagyon fontos, hogy ki nyer április 3-án Magyarországon, és elmondta azt is:

Ha Bem József ma élne, most az ellenzéki nagygyűlésen lenne.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A nagygyűlésen kihirdették az ellenzék 12 pontját, amit kettesével olvastak fel a pártok vezetői, saját beszédeik mellett. A pontokról percről percre tudósításunkban írtunk.