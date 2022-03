Sikerdíjból gazdagodhat Tiborcz István új alapkezelője

Még azt sem lehet tudni, hogy miből és mennyiért vette meg Tiborcz István cége a Gránit Bankot, de a miniszterelnök vejének vállalkozása március 14-én újabb váratlan tranzakciót jelentett be: "a BDPST Capital Zrt. üzletrész-adásvételi szerződést írt alá a Diófa Alapkezelőt tulajdonló Tarragona Holding Zrt. megvásárlása tárgyában".

Tóth Judit, a BDPST Group igazgatósági tagja szerint pedig a cél a Gránit Bank és a Diófa Alapkezelő működésében rejlő szinergialehetőségek kiaknázása. Azt még nem lehet tudni, hogy ez pontosan mit jelent, de jelenleg a Diófa Alapkezelő által kezelt befektetési alapokat a Mészáros-féle MKB (amely például a szélsőjobboldali Marine Le Pen kampányát finanszírozta) és Magyar Takarékszövetkezeti Bank forgalmazza, így nem lehet kizárni, hogy a jövőben már a Gránit Bankban is lehet diófás befektetési jegyeket vásárolni.

Hogy pontosan mit csinál egy alapkezelő, azt vélhetően viszonylag kevesen tudnák egzakt módon elmondani. Ezért nem véletlen, hogy bizonyos üzleti körökben nagyon népszerű lett az elmúlt években. Az Átlátszó írt például arról januárban, hogy offshore cégek helyett mostanában előszeretettel bújik magántőkealapok mögé a NER-elit, egyre több szektort hálóznak be a titkos pénzgyűjtők.

Megtekintettük a Diófa Alapkezelő Zrt. 2020-as beszámolóját, és ebben azt találtuk, hogy összesen 36 különböző alapot kezelnek. Ezek egyike például a Nivala Magántőkealap, amely az Event Horizon Capital Zrt.-t tulajdonolja. Ez a cég már jól látható. "Szaporán forognak a nagy daruk egy új ötcsillagos szálloda alapjainál. Összesen 285 szobát építenek a magyar és külföldi vendégmunkások az Event Horizon Capital 28 milliárd forintos beruházásában. Átadás 2023. november végén lehet, a cég közel nyolc milliárd forintos kormányzati mankót kapott a Kisfaludy-programban" - írta a privatbankar.hu március elején.

A kép közepén Orbán Ráhel, Orbán Viktor lánya és férje, az Elios Zrt. volt résztulajdonosa, Tiborcz István Fotó: Botos Tamás

Tehát a Hévízen ötcsillagos szállót fejlesztő cég közvetve a Diófa Alapkezelőhöz tartozó Nivala Magántőkealap tulajdona. De még számos ilyen alapot kezel a Tiborcz István cége által megvett Diófa Alapkezelő.

"Van egy valószínűleg sokkal fontosabb Gattyán-vagyonalap, amiről semmit nem tudhatunk. A Diófa Alapkezelő ugyanis kilenc ingatlanalapot kezel, amely 1-től 9-ig egy sémára megy: Docler-1 Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Részalap. Ezekről semmi nem deríthető ki, csak annyi, hogy 2019 decemberében indultak. Lehet, hogy ezekben az alapokban vannak Gattyán György nagy értékű budapesti ingatlanjai. Bármi is legyen bennük, mivel a magántőkealapok tulajdonosait nem tartják nyilván, ezeket a vagyonelemeket egy esetleges jogvita esetén nem lehet lefoglalni" - írta a G7.hu idén januárban. Tehát most már Tiborcz István alapkezelője kezelheti Gattyán György kormányváltásra készülő ellenzéki pártvezér (Megoldás Mozgalom) ingatlanbefektetéseit is. A Diófához tartozik a Docler Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Esernyőalap is.

Mekkora vagyon felett rendelkezik a Diófa?

A társaság kezeli például a harmadik legnagyobb hazai ingatlanalapot, ez a Magyar Posta Takarék Ingatlan-befektetési Alap. A megvásárolható befektetési jegyeket főleg azoknak ajánlják, akik "legalább egy éves időtávú befektetésben gondolkodnak és a pénzpiaci eszközökét meghaladó hozamot szeretnének elérni".

Az Alap "A" sorozata kiváló választás lehet Önnek,

ha mérsékelt kockázatú, középtávú (minimum 1 év) megtakarítási formát keres,

ha a pénzpiaci hozamoknál magasabb hozamot szeretne realizálni,

ha szeretne kis összegű befektetéssel az ingatlanok hozamából részesedni

- olvasható a Diófa oldalán. Tehát a befektetési jegyek értékéből az Alap ingatlanokat vásárol, például 2018-ban nyitott meg a kispesti Shopmark (korábbi Europark), ahol a beruházó a Diófa Alapkezelő Zrt. volt, az üzletek hosszú távú bérleti szerződéseiből pedig az alapkezelő ügyfelei is profitálnak. Az Infopark E épületét 2015-ben vették meg, ezt pedig nemzetközi cégek (pl. Lufthansa) bérelték ki.

"Egy befektetési alapkezelő árbevétele a vagyonkezelési díjakból tevődik össze. A vagyonkezelési díjak éves alapkezelési díjból és esetenként sikerdíjból állnak. Az alapkezelési díjat a kezelt vagyon után kell fizetni, pontosabban napi szinten levonja az adott alapkezelő a befektetési jegyek árfolyamából" - írta a novekedes.hu. A kockázatosabb alapok, úgymint a részvény, az ingatlan vagy az abszolút hozamú alapok kezelési díja jellemzően magasabb, mely 1,5-2 százalék között szokott mozogni a lakossági sorozatoknál. Jelenleg az alapkezelő által menedzselt befektetési portfólió összértéke meghaladja a 460 milliárd forintot.

A Diófa Alapkezelő 2020-ban 4,5 milliárd forintos forgalmat és 1,5 milliárd forintos nyereséget ért el. Gyakran vált tulajdonost: 2009. februári alapításakor még az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár vagyonának kezelése volt a feladata, csak aztán a magánnyugdíj-pénztárakat szétverte a kormány, így a Diófának is új feladat kellett. 2011 elején meg is vette az alapkezelőt a Lantos Csaba érdekeltségébe tartozó Csemgando Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. (Lantos Csaba szintén jó kapcsolatokat ápolt a kormányzattal).

A Csemgandótól a Lantos Vagyonkezelő Zrt.-hez került, tőlük pedig 2013-ban vette meg a Diófát a Spéder Zoltán-féle FHB-csoport központi cége, az FHB Nyrt. 2017-ben a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-hez vándorolt a többségi részvénycsomag, a Takarékbanktól Jellinek Dániel, az ország tizedik leggazdagabbja, az Indotek Csoport ügyvezető igazgatója és többségi tulajdonosa szerezte meg 2020-ban, aki most Tiborcz István cégbirodalmának nyújtotta át.