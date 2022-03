Az alagsorban próbálják életben tartani a béranyáktól született kisbabákat Kijevben

Ukrajna ideális hely azok számára, akiknek csak béranya segítségével lehet saját gyerekük. A - gyakran kritizált - törvényi szabályozás más országokhoz képest megengedőbb, igaz, elvileg csak a heteroszexuális párok számára. Jelenleg úgy 500 béranya lehet az országban, aki hamarosan megszüli külföldi párok kisbabáját, de a háború miatt kérdés, hogy mi lesz velük.

A biológiai szülők most aligha tudnak a gyerekükért menni, a béranya pedig aligha tud egy újszülöttel menekülni.

A New York Times számolt be róla, hogy jelenleg is nagyjából húsz olyan kisbabát gondoznak az ukrán főváros, Kijev egyik alagsorában, akiket béranyák hoztak a világra a napokban. A kényszerbölcsődét az egyik legnagyobb ukrán, béranyákat és biológiai szülőket összekötő ügynöksége, a BioTexCom alakította ki. A gyerekek a rögtönzött helyszínre különböző kórházakból érkeztek.

Hogy az alagsorba költözés mennyire volt jó ötlet, azt maga a tulajdonos, Albert Tocsilovszkij se tudja eldönteni, de biztonságosabb megoldásnak tartotta, mint a veszélyes övezeteken keresztül evuakuálni a kicsiket. De mint mondja, erre sajnos még sor kerülhet.

Bár a jogi környezet megengedő, a helyzetet nehezíti, hogy a gyerekek csak úgy kaphatják meg hivatalosan szüleik állampolgárságát, ha ők maguk is az országban tartózkodnak. Úgyhogy most nem tehetnek mást a gondozók, mint hogy saját testi épségük kockáztatása árán velük maradnak, és próbálják életben tartani őket.

A New York Times idézi egy 26 éves béranya, Ania szavait, aki már másodszorra vállalta el, hogy megszüli mások gyerekét. Az első alkalommal a világjárvány nehezítette, hogy a biológiai szülők megkapják az újszülöttet, most a háború. „Egyszerűen csak nincs szerencsém” - mondta a lapnak. Most terhessége 31. hetében jár, ikreket vár, a Lvivhez közeli Dnyiprodzerzsinszkben él, Ukrajna középső részén. A biológiai szülők azt szerették volna, hogy elhagyja Ukrajnát, és Nyugat-Európába menjen, de ő tartott az utazástól, mert ahhoz a gyerekek törvényes gyámjaként kéne regisztráltatnia magát. Az ikrek biológiai szülei szintén tartottak a hazájukban várható jogi következményektől, így ők már novemberben, amikor látszott, hogy nem lehet kizárni a háború lehetőségét, fogták magukat, és Franciaországból Ukrajnába utaztak. Jelenleg Ania családjával élnek, és próbálják elintézni, hogy kivihessék magukkal a gyerekeket. A helyzetet nehezíti, hogy az ehhez szükséges dokumentumok, melyek azt bizonyítják, hogy ők a babák biológiai szülei, mind Kijevben maradtak.

Vannak olyanok is, akik inkább kockáztattak, és gyerekestül nekivágtak az útnak. Szvetlana Burkovsza, az egyik béranya-ügynökség dolgozója két újszülöttet vitt Ungvárra, a határ közelébe. Azt mondta, a babák jól vannak, felbérelt valakit, aki gondjukat viseli. A gyerekek szülei Kínában várják, hogy a helyzet jobbra forduljon.

A Reuters hírügynökség ír az egyik kijevi alagsorban dolgozó gondozóról, Okszána Martinyenkóról, aki az újszülötteken kívül saját gyerekeiért is aggódik, mert azok Szumi környékén laknak, a város közelében, amit az oroszok nagyon csúnyán lebombáztak.

Egy szerencsés argentin házaspár még 2020 júniusában. Ők még sikeresen át tudták venni újszülöttjüket Kijevben. Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

A nő számára túl veszélyes lenne, ha értük menne, így most a nagymamájukkal vannak. „Február 24-e óta nem tudunk hazajutni” - mondta kedden a Reuters hírügynökségnek, miközben épp az egyik újszülöttön cserélt pelenkát.

„Szumi környékéről jöttem, de nem tudok most odamenni. Gyerekeim vannak odahaza… Az oroszok tegnap kezdték bombázni a városunkat. Minden nap várjuk a híreket, hogy mi történik ott... De nem hagyhatjuk itt a babákat”.

Martinyenkó ha tudja, felhívja családtagjait, hogy megbizonyosodjon róla, hogy biztonságban vannak, és hogy tudja, alszanak-e éjszakánként. A babákról azt mondja, nem az ő hibájuk, hogy a szüleik nem tudnak eljönni értük, úgyhogy velük maradnak, és segítenek nekik mindenben, amiben csak tudnak.

A dolgozók azt mesélték, két házaspár - egyikük Németországból, a másik Argentínából - eljutott Kijevig, de az egyelőre nem tudható, hogy sikerült-e kivinni a kisbabájukat az országból. Más hírek szerint egy amerikai és egy izraeli házaspár is el tudta intézni valahogy, hogy hozzájuk kerüljenek a gyerekeik.

Egy ausztrál nonprofit ügynökség, a Growing Families alapítója, Sam Everingham azt mondta, tudomása szerint olyan 90 ausztrál pár van, akiknek hamarosan gyerekük születik Ukrajnában, de a legtöbb biológiai szülő Európából, Kínából és az Egyesült Államokból aggódik újszülöttje sorsáért.