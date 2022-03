Az Instagram 24 órára felfüggesztette Kanye West profilját

A korábban Kanye West néven ismert rappert, aki most a Ye nevet használja, kerek egy napra felfüggesztette az Instagram, most 24 órán át nem posztolhat. A büntetést azért kapta, mert megsértette a vállalat gyűlöletbeszédre és zaklatásra vonatkozó irányelveit, amikor exét Kim Kardashiant, annak új pasiját Pete Davidsont zaklatta, illetve a Daily Show műsorvezetőjét, Trevor Noah-t ócsárolta.

A CNN szerint utóbbihoz rasszista beszólást intézett, miután az műsorában viccet csinált a rapper és volt felesége nyilvános vitájából.

Kanye West az elmúlt hetekben totális ámokfutásba kezdett, és nyilvánosan zaklatja Kim Kardashiant és annak új pasiját, Pete Davidson komikust. Legújabb, Eazy cimű videóklipjében például miután egy Pete Davidsonra hasonlító, gyurmafiguraszerű alakra zsákot húznak, Kanye West egy véres és torz fejet a kezében tartva rappel tovább a válásáról és arról, hogy neki most milyen nehéz.

West korábban olyan screenshotokat is megosztott, amiken a Kardashiannal közös csetbeszélgetéseit lehetett olvasni, azokon a volt felesége amiatt aggódott, hogy a rapper beszólásai Davidsonnal szemben még a végén arra ösztönzik egy rajongóját, hogy bántsa a komikust. De Davidson is megosztotta pár csetelését Westtel, amelyekben arra kéri a rappert, hogy most már fogja vissza magát kicsit.

Kanye West és Kim Kardashian 2021 januárjában jelentették be, hogy nyolc év házasság és négy gyerek után elválnak.