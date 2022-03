Hadházy: Bajban lehet a Fidesz Berettyóújfaluban, ha már a helyi erős emberüket is be kell vetni álfüggetlenként

„Azt hittem, vicc, de mégsem az! Miután Szijjártó Péter személyesen (helikopterrel) vitte le neki a 350 milliós támogatást, »függetlenként« elindul a választáson »Kelet Tiborcza«, azaz Mezei József”

– írja Hadházy Ákos független képviselő Facebook-bejegyzésében, ahol linkelte azt a korábbi posztját is, amiben arról írt, hogy „a berettyóújfalui vállalkozó cége pont olyan machinált közbeszerzéseken viszi a keleti falvakba a LED-lámpákat, mint ahogy Tiborczék is csaltak”.

A Nemzeti Választási Iroda oldala szerint Mezei tényleg függetlenként indul a választáson.

Hadházy szerint „bajban lehet a Fidesz Berettyóújfaluban, ha már a helyi erős emberüket is be kell vetni álfüggetlenként”. Posztjában emlékeztetett arra is, hogy „Mezei volt egyébként Berettyóújfaluban a híres alföldi bobpálya megálmodója, cége nyerte el a hungarikum hülyeségre az EU-s pénzt is”.