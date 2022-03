Márki-Zay felesége egy napra átvette az irányítást Facebookon, hogy bemutassa „miben változik a nők helyzete a kormányváltás után”

Március 23-án Márki-Zayné Vincze Felícia kezelte az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltjének közösségi oldalait, hogy elmondhassa, „miben változik a nők helyzete”, és „mit tesz majd az Egységben Magyarországért a nőkért, a kormányváltás után”.

Vincze egy nap alatt látványosan feldobta az életet Márki-Zay Péter Facebook-oldalán, ahol bejegyzéseivel annyi lájkot szedett össze, amennyit az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje korábban nem nagyon látott. Arra, hogy hatékonyabb állami fellépésre van szükség a nők elleni erőszakkal szemben, közel háromezer lájkot kapott, ennél kicsivel többet, több mint négyezer lájkot kapott arra, hogy növelnék a családi pótlék összegét, arra pedig, hogy ingyenessé tennék a HPV-védőoltást és TB-támogatottá tennék a fogamzásgátlási megoldásokat, illetve megoldást keresnének arra, hogy elérhető áron legyenek az intimhigiéniai termékek, közel tízezer lájkot kapott.

Nagyon szerették a lájkokat osztogatók a régi családi fotókat is, de a legtöbben, 16 ezren azt lájkolták, amikor Márki-Zay profilképét Vincze Felícia lecserélte a saját fotójára, és bejelentette, hogy átveszi az irányítást.

Legelső bejegyzésében az Egységben Magyarországért programját idézve azt írta: „A legmagasabb törvényi szinten rögzítjük a munkaerőpiaci diszkrimináció tiltását, és bővítjük az óvodai és bölcsődei férőhelyeket, hogy ne kelljen választani család és munka között”, hozzátéve, hogy „a nőknek a férfiakkal azonos fizetés és megbecsülés jár”.

Ezután több részletben tett közzé egy interjút, amit a Magyar Anyák akciócsoport készített vele és Márki-Zay Péterrel. Ebben többek közt az Isztambuli Egyezmény ratifikálásáról, a női kvótáról és általánosságban a nők helyzetéről beszéltek.

Márki-Zay szerint a „folyamat már elindult”, és a „női vezetők egyre nagyobb arányban vannak”, de ehhez rögtön hozzátette, hogy szerinte a nemrég köztársasági elnökké választott „Novák Katalin nem hűségesen képviseli a női méltóságot, értékeket, hiszen egyrészt számára abszolút nem volt fontos, hogy a nők ugyanannyit kereshessenek egy munkakörben, mint az ugyanabban dolgozó férfiak”.

Az isztambuli egyezmény ratifikálásáról az ellenzék miniszterelnök-jelöltje azt mondta, az „rendkívül széles körben támogatott, hiszen Magyarország is csatlakozott hozzá”, csak „van egy-két olyan pont, amiért valószínűleg a Fidesz végül úgy döntött, hogy nem ratifikálja”. Szerinte „az ellenzéken belül is vannak kritikák” az egyezmény „egyes apró részleteivel” szemben, de azt remélik, hogy „ez a néhány pont kezelhető”. Azt nem fejtette ki, melyek ezek a pontok.

Itt Vincze Felícia kifejtette, hogy szerinte „teljesen mindegy, hogy Isztambuli egyezménynek hívjuk, vagy sem”, mert „azokat a pontokat, amelyek fontosak és jók, át lehet venni a magyar szabályozásba”. Egy külön posztban Vincze azt írta ezzel kapcsolatban: „Hatékonyabb állami fellépésre van szükség a nők elleni erőszak minden formájával szemben. Intézkedéseink középpontjában az áldozatok jogai és szükségletei lesznek. A kapcsolati erőszakot hivatalból üldözendővé tesszük.”

Az interjúban a női kvótáról Márki-Zay azt mondta, az egységes ellenzék elutasította azt, de „az már pozitív dolog, hogy sok szervezet élén társelnöki pozícióban egy nő és egy férfi van”. Ehhez azért hozzátette, szerinte ez „szimbolikus lépés”.

Arról is beszélt a mostanában egyébként asztalos szakmát is kitanuló felesége mellett ülve, hogy szerinte „óhatatlan, hogy vannak elférfiasodott szakmák, eleve férfias szakmák úgymond, és vannak nőies szakmák”, emiatt nem zárná ki, de nem is kényszerítené a női kvótát. Úgy fogalmazott, az, hogy mindenki ugyanolyan lehetőségeket kapjon, „jogilag most sincs korlátozva”, szerinte a változáshoz „a kultúra megváltozása” szükséges.

Vincze Felícia az interjúban arra a kérdése, hogy szerintük mi a család definíciója, azt válaszolta: „Mindenki, aki családnak, egy párnak, egy életre szóló kapcsolatnak tekinti magát, az már egy család, akkor is, ha nincs gyereke. Teljesen mindegy, hogy milyen neműek. Szülésznőként nekem voltak leszbikus pár kismamáim, akiknek született két gyerekük. Szerintem ők ugyanolyan jogokat érdemelnek. Ugyanazt megérdemlik, mint egy heteroszexuális pár két gyerekkel.” Márki-Zay itt elmondta, hogy az ellenzék programjában szerinte „sok olyan pont van”, ami segítséget nyújt azoknak, akik nem „a Fidesz által megálmodott családok”.

Vincze egyébként egy külön posztban is kitért arra, szintén az Egységben Magyarországért programját idézve, hogy: „A meglévő családtámogatási programokat fenntartjuk (babakötvény, CSED, GYED extra) és növeljük az alanyi jogon járó juttatások (családi pótlék, GYES) összegét. Kiterjesztjük az egyszülős családoknak járó kedvezmények körét!”

Az interjúban az abortusz is szóba került, a miniszterelnök-jelölt azt mondta, ő katolikusként nem támogatja az abortuszt, de „tudomásul vették”, hogy „az abortusz jelenlegi szabályozásán a magyar társadalom nem akar változtatni”. Úgy fogalmazott, hogy mindent meg fog tenni azért, hogy kevesebben válasszák az abortuszt, a kérdésre pedig, hogy ezt hogyan akarja elérni, azt válaszolta, „felvilágosítással”.

Vincze Felícia kijelentette, hogy „megoldást keresnek” arra, hogy „az intimhigiéniai, menstruációs termékek minden lány és nő számára elérhető áron legyenek”. Bejegyzése szerint az ellenzék programjában szerepel az is, hogy ingyenesen biztosítják „a HPV elleni védőoltást és az egyéni helyzetnek megfelelő fogamzásgátlási megoldások TB-támogatását”.

De posztolt régi családi fotókat is, egyet Márki-Zayról, kezében az újszülött lányával, amihez azt írta: „azt kívánom minden fiatal lánynak és nőnek, hogy olyan országban éljünk április 3. után, ahol mindenki egyenlő esélyekkel indul az életben”. Egy másik régi fotón pedig ők ketten láthatóak. Utóbbi mellett Vincze megjegyezte, „Péter mindig is a szívén viselte a női egyenjogúságot”.

Ezeken kívül Vincze egy Pottyondy Edina-videót is megosztott, és elmondta, nemrég Szegeden megnézték Pottyondy egyik előadását, de a férje nélkül, mert „Péter nem ért oda az egyik fórum miatt”.

Vincze Felícia a Márki-Zay Péter Facebookján töltött napját azzal zárta, szerinte „április 3. után Péter vezetésével olyan országban fogunk élni, ahol mindenkit egyenlő jogok illetnek majd meg”.