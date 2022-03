Megállították, igazoltatták, majd megbilincselték a fekete londoni férfit, mert nem az évszaknak megfelelően öltözött

Megállított, igazoltatott, kikérdezett, majd meg is bilincselt és átkutatott a rendőrség egy fiatal fekete vállalkozót Dél-Londonban, deklaráltan pusztán amiatt, hogy a kellemes tavaszi időben a rendőrök szerint túl meleg dzsekit viselt.

Eric Boateng-Taylor was stopped and searched by police for wearing a coat. He tells @VinnyMcAv about the how the incident has affected him pic.twitter.com/IWJjiIFOmX