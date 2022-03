Váratlan meghalt Putyin, a minnesotai állatkert 12 éves szibériai tigrise

Rutinvizsgálat közben szívrohamot kapott és az állatorvosok és ápolók minden erőfeszítése ellenére elpusztult Putyin, a minnesotai állatkert 12 éves hím szibériai tigrise. Az igen ritka nagymacskafajból durván 500 példány él már csak szabadon, így az állatkerti példányok különösen fontosak a faj fennmaradása szempontjából.



With heavy hearts we share that our 12-year-old male Amur tiger passed away yesterday during a routine medical procedure despite heroic emergency efforts by our team. This is a profound loss, and we thank our staff for their dedication to the animals. https://t.co/XX3K9gqcY8 pic.twitter.com/TECZCoLtz0