A paksi bővítésért felelős Süli János több mint hárommilliárd forintért akarta megbízni a Rotschildot

Süli János, a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter 2018-ban egy 8,425 millió euró értékű szerződést készített elő a Rothschild nemzetközi tanácsadó-vállalattal „az energiapolitikára és speciális infrastruktúra projektekre vonatkozó stratégiai tanácsadás” tárgyában – írja az Átlátszó egy birtokukba került iratra hivatkozva.

A feladat pontos tartalma az iratból nem derül ki, de egyértelműnek látszik, hogy a kormány valamiért kifejezetten a Rothschildot akarta megbízni.

Az Átlátszó értesülése szerint Süli János tárca nélküli miniszter 2018. végén kezdeményezett szerződéskötést a Miniszterelnökség és a párizsi székhelyű Rotschild & Cie pénzügyi tanácsadócég között „a miniszteri statútumában meghatározott feladatainak ellátásához kapcsolódó és ahhoz szükséges pénzügyi tanácsadási szolgáltatások nyújtása” tárgyban. A szerződést 2019. január 1-től 2022. május 31-ig kívánta megkötni, teljes értéke bruttó 7 810 500 euró megbízási díj, plusz 615 000 euró költségtérítés, vagyis összesen 8 425 500 euró, ami jelenlegi árfolyamon 3,2 milliárd forint. Süli kezdeményezése 41 hónapra 190 500 eurós (72 millió forintos) havidíjat és 15 000 eurós (5,7 millió forintos) költségtérítést irányzott elő a tanácsadó cégnek.

A cikk szerint a paksi bővítésért felelős miniszter arról is nyilatkozott, hogy a szerződés megkötése „a Miniszterelnökség alapító okiratában, illetve a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott szakmai alapfeladatai ellátásához feltétlenül szükséges”, illetve szerepelt benne az is, hogy az általa irányított szakterületen „a szerződésben meghatározott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a Miniszterelnökség nem foglalkoztat”.

A cikkben emlékeztetnek arra is, hogy 2017 őszén Ausztria bejelentte, bíróságon támadja meg a paksi bővítést jóváhagyó EU-döntést, és még a Rotschild-szerződés előtt, 2018 februárjában be is adta keresetét az Európai Bíróságra. Az Átlátszó szerette volna megtudni, hogy lehet-e összefüggés az újabb európai uniós eljárás és a Miniszterelnökség által 2018-ban kezdeményezett Rothschild szerződés között, de kérdéseikre Süli Jánostól, a Miniszterelnökségtől és a Rotschild & Co sajtóosztályától sem kaptak választ.

Jávor Benedek volt EP-képviselő, a fővárosi önkormányzat brüsszeli képviseletének vezetője azt mondta az Átlátszónak, hogy „az újabb Rothschild-szerződés tovább növeli a paksi bővítés körüli titokfelhőt, és korrupciós aggodalmakat is felvet”. Elmondta azt is, hogy „a Rothschild ahhoz a Klaus Mangoldhoz is köthető, akinek kulcsszerepe volt Paks2 uniós elfogadtatásában”, és „amíg nem tudható, hogy pontosan milyen szolgáltatást nyújtott a cég Süli Jánosék számára, addig felmerül a gyanú, hogy egyszerű lobbipénzekről van szó, ami a Rothschildon és Klaus Mangoldon keresztül juthat el a célszemélyekhez”.