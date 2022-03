Karácsony: Az ilyen rezsimeknek soha nem úgy van vége, hogy az ellenzék nyer, hanem úgy, hogy a hatalom veszít

„Az egyértelmű, hogy a Fidesz elkezdett feljönni. (...) egy háború árnyékéban sok minden történhet, de úgy tűnik, a kampány inkább a Fidesznek kedvez. De az ilyen rezsimeknek soha nem úgy van vége, hogy az ellenzék nyer, hanem úgy, hogy a hatalom veszít. A fő állításom az, hogy a választást eldöntő fundamentumok az ellenzéknek kedveznek, és ezek sokkal fontosabbak, mint maga a kampány”

– mondta Karácsony Gergely az Azonnalinak adott interjúban, amiben a főpolgármester arról is beszélt, hogy „a Fidesz 2018-as kétharmados győzelmét olyan tényezők alapozták meg, amelyek 2022-re megszűntek”, szerinte „egy ellenzéki összefogással szemben a Fidesz már 2018-ban is valószínűleg kikapott volna”.

Szerinte most, hogy megvan az ellenzéki összefogás, az a kérdés, hogy „megvan-e a 2018-ban még meglévő társadalmi többség”, de szerinte „semmi okunk azt gondolni, hogy most a Fidesz jobban áll, mint 2018-ban”.

„Magyarországon kevésbé a közvélemény-kutatási adatokból, mint inkább a korábbi választások eredményeinek elemzéséből lehet következtetni egy adott választás kimenetelére” – mondta Karácsony, aki szerint a közvélemény-kutatások hasznosak, „de pont arra a kérdésre tudnak a legkevésbé válaszolni, amire a leginkább kíváncsiak vagyunk: hogy ki nyeri meg a választást”.

A főpolgármester emlékeztetett arra, hogy „2019-ben a főpolgármester-választáson kétfajta előrejelzés volt. A kormánypárti intézetek sima Tarlós-győzelmet mértek, a függetlenek fej-fej melletti eredményt. Ehhez képest simán nyertem 7 százalékponttal.”

Szerinte „ha azok a cégek, amik szűk Fidesz-előnyt mérnek most, úgy korrigálnák szakértői becsléssel az adataikat, mint 2018-ban, akkor azt kéne mondaniuk, hogy »bár azt mérjük, a Fidesz vezet, valójában az ellenzék fog nyerni«. De ezt valószínűleg nem merik majd megkockáztatni”.

Beszélt arról is, hogy „az elmúlt négy évben a Fidesz szavazótábora még idősebb lett, az ellenzéké pedig még fiatalabb”. Ehhez hozzátette, hogy „nyilván lehetett volna szexibb” a kampányuk, de „ha itt az ellenzék béna is, nem bénább, mint 2018-ban, és most sokkal több ilyen szavazó van. A Fidesz oldalán pedig kevesebb”.

Karácsony az orosz-ukrán háborúról azt mondta, az most „okozhat belső meghasonlást”, szerinte „az élet egy olyan ügyet hozott, ami a Fidesz szavazótáborát osztja meg.