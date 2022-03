Szabó Tímea Karinthy-gyűrűt adna Varga Juditnak

“Felkérem Galla Miklóst, vagy akárkinél is van most a Karinthy-gyűrű, hogy azonnal adja oda miniszter asszonynak” - reagált Szabó Tímea ellenzéki országgyűlési képviselőjelölt Varga Judit igazságügyi miniszter mai kijelentésére. Miután reggel több kormányközeli oldalt is meghekkeltek, Varga egy emojikkal teli Facebook-posztban tette fel a kérdést: „ez vár ránk, ha a baloldal kerül hatalomra április 3-án? Portálok ellehetetlenítése és újságírók vegzálása?”

A Karinthy-gyűrű jelenleg Galla Mikósnál van, Laár András (aki eredetileg kapta a díjat) több hónapos huzavona után határozatlan időre átadta azt Gallának.