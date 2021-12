Galla Miklós megkapta a Karinthy-gyűrűt Laár Andrástól

Nem gyűrűzik tovább a vita Galla Miklós és Laár Andárás között. Galla az oldalán jelentette be, hogy „végre vége a cirkusznak, vége a szappanoperának, vége a cicaharcnak”, megkapta Laártól a Karinthy-gyűrűt.

A konfliktus valahol onnan indult, hogy az MTVA kuratóriuma először Galla Miklóst jelölte a díjra, de ezt júniusban visszavonták, miután kiderült, hogy a humorista meztelenkedett a színpadon. Galla ezután kampányba kezdett, amire Orbán Viktor is lement kommentelőbe, de hiába, végül december elején Laár András ujjára húzták fel a gyűrűt, akivel Galla 19 évig szóba sem állt. A két humorista nyilvános üzengetésbe kezdett, Laár valami vándordíjként cserélgette volna a Karinthy-gyűrűt a L'art pour l'art Társulat tagjai között, de hamar elege lett a bohózatból, és inkább úgy döntött, kölcsönadja Gallának.

Ez hétfőn meg is történt a New York Kávéházban. A 24.hu fel is vette, ahogy aláírnak egy haszonkölcsön-szerződést, amivel Galla határozatlan időre megkapta a gyűrűt. „Úgy fogom őrizni, mint ahogy a Louvre őrzi a Mona Lisát. És olyan alkalmakkor fogom felvenni, ahol mint humorista jelenek meg” - mondta a megilletődött Galla. „Az nekem nem fért volna bele, hogy nálam van a gyűrű, de oldalról a Miki állandóan irigykedik rá”- mondta Laár, aki szerint az is Gallának köszönhető, hogy egyáltalán humorista lett, hiszen együtt kezdték a pályát. Saját elmondása szerint egyébként a gyűrű felajánlásánál még nem tudta, hogy azt korábban Gallától elvették. Erről csak napokkal később értesült, majd még oda is telefonált a kuratóriumnak, hogy nem akarja a Gallától elvett gyűrűt megkapni, de azt mondták, csak 2022-ről csúszott előre. Ráadásul titoktartási kötelezettsége is volt. „Hónapokon keresztül olvastam azt, hogy a Miki küzd a gyűrűjéért, és közben bennem fejlődött egy érzés, hogy már biztos nem lesz olyan, hogy én ezt a gyűrűt nyugton fogom tudni hordani. Ez inkább gond már, mint öröm.