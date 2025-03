Elfogadhatatlan nyomásgyakorlással vádolja Grönland ügyében a dán kormányfő az Egyesült Államokat

Mette Frederiksen dán miniszterelnök keményen kikelt az ellen, hogy az Egyesült Államok több vezető tisztségviselője kéretlen látogatást tesz Grönlandon. Az amerikai delegációnak a csütörtöktől szombatig tartó látogatáson a delegáció tagja lesz a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója, a most kínos csetcsoportos botrányba keveredett Mike Waltz és Chris Wright energiaügyi miniszter.

Továbbá, már a Frederiksen-nyilatkozat után egy tweetben bejelentette utazási szándékát J. D. Vance alelnök is. Többek között arról beszélt: „Trump elnök nevében szeretnénk felerősíteni Grönland lakosságának biztonságát, mert fontosnak tartjuk, hogy megvédjük az egész világ biztonságát”.

Az amerikai delegáció érkezéséről Frederiksen azt mondta: „Ebben a helyzetben elfogadhatatlan nyomást jelent ez Grönlandra és Dániára. De a nyomásnak mi ellenállunk”.

A dán kormányfő szerint egy amerikai delegáció nem tehet magánlátogatást egy másik állam területén, ahol annak a másik országnak a hivatalos képviselőivel is találkozik. „Trump elnök komolyan gondolja, Grönlandot akarja (...) Akárhogy is csűrjük-csavarjuk, ez egy teljesen elfogadhatatlan nyomásgyakorlás Grönlandra, a grönlandi politikusokra és a grönlandi lakosságra, de Dániára és így a királyságra is.

Grönland miniszterelnöke, Múte Bourup Egede „külföldi beavatkozással” vádolta Washingtont a tervezett látogatással kapcsolatban, a területen uralkodó politikai bizonytalanság közepette, mivel koalíciós tárgyalások folynak nem sokkal az általános választások után folytatódnak.

Az amerikai elnök azt mondta, hogy a delegációt grönlandi oldal „tisztviselői” hívták meg. „Grönlandi emberek arra kérnek minket, hogy menjünk oda” – mondta hétfőn újságíróknak. A nuuki kormány azonban vitatja ezt: „a grönlandi kormány sem hivatalos, sem magáncélú látogatásra nem adott ki meghívót” – áll a közleményben. „A jelenlegi kormány ideiglenes kormányként működik egy új koalíció megalakulására várva, és minden országot arra kértünk, hogy tartsa tiszteletben ezt a folyamatot.”

A Fehér Ház bejelentette, hogy Waltz és Wright felkeresi az Egyesült Államok űrbázisát a Grönland északi részén található Pituffikban, hogy tájékoztatást kapjon az amerikai személyzettől, és várhatóan csatlakoznak Vance-hez, hogy meglátogassák a történelmi helyszíneket és részt vegyenek egy kutyaszán versenyen. (Guardian)