Az üzemeltető vállalat vezetője szerint nagyon veszélyes lenne, ha Oroszország megpróbálná újraindítani a zaporizzsjai atomerőművet

Ukrajnának békeidőben akár két évre is szüksége lenne az újraindításhoz, az nagyon veszélyes lenne, ha Oroszország megpróbálná ennél rövidebb idő alatt újraindítani a megszállt zaporizzsjai atomerőművet – mondta Petro Kotin, az erőművet üzemeltető Energoatom vezérigazgatója. Szerinte „jelentős problémákat” kellene megoldani – beleértve a nem megfelelő hűtővizet, a személyzet hiányát és a bejövő áramellátást –, mielőtt az erőmű biztonságosan újra áramot tudna termelni.

A zaporizzsjai erőmű Európa legnagyobb nukleáris erőműve. Az, hogy mi lesz vele, jelentős tényezőnek számít bármilyen, a háború lezárására irányuló tárgyalás során. Az erőművet 2022 tavaszán foglalta el Oroszország, és néhány hónappal később biztonsági okokból leállították. Azóta is a konfliktus frontvonalában van, közel a Dnyeper folyóhoz.

photo_camera A Zaporizzsjai Atomerőmű 1-es blokkja 2022 szeptemberében. Fotó: STRINGER/Anadolu Agency via AFP

Kotin szerint az erőmű már most is veszélyes helyzetben van, mivel „katonai bázisként használják, katonai járművekkel”, és valószínűleg „fegyverek és robbanóanyagok” is jelen vannak. Oroszország elismerte, hogy aknákat helyezett el az erőmű belső és külső peremén „az ukrán diverzánsok megfékezése érdekében”. Az IAEA nukleáris felügyeleti szervezet ellenőrei arról számoltak be, hogy fegyveres katonák és katonai személyzet tartózkodnak a helyszínen. Kotin elmondta, hogy az Energoatom készen állna az erőmű újraindítására, de ehhez először el kellene távolítani az orosz csapatokat, valamint aknamentesíteni és demilitarizálni kellene a területet. Donald Trump nemrég felvetette, hogy amerikai üzemeltetésbe is kerülhetne az üzem, de Zelenszkij elutasított ilyesmi megoldást.

(Guardian)