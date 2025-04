A bíróság elutasította a három gyanúsított letartóztatását a csepeli droglaborügyben

A Budai Központi Kerületi Bíróság a pénteken és szombaton tartott ülésein nem jogerős döntéssel elutasította annak a három gyanúsítottnak a letartóztatását, akikkel szemben jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmények elkövetése miatt indult nyomozás – közölte a Fővárosi Törvényszék sajtóosztálya.

Amint az a hétvégi híradásokból ismert, „drograzziát” tartott a nyomozóhatóság egy a Csepel Művek területén lévő kft. laborjában, ahol három férfit különböző kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetésével gyanúsítottak meg, majd az ügyészség indítványozta a letartóztatásukat is.

Jeney Áron dandártábornok elmondása szerint a rendőrség a NAV-tól kapta az első jelzést. A nyomozók először egy 70 éves budapesti férfit azonosítottak, aki gyanús csomagokat rendelt, majd az ő kapcsolatrendszerén keresztül jutottak el egy 72 éves Pest megyei férfihoz. A hatóságok szerint mindketten kábítószer előállításában vettek részt, a két idősebb férfit április 1-jén fogták el. Azonosították a feltételezett „vegyészt” is, egy 48 éves budapesti férfit, akit szintén gyanúsítottként hallgattak ki és vettek őrizetbe.

Ilyen mennyiségben eddig még soha nem foglaltak le kristály nevű kábítószert: a volt Csepel Művek területén 500 ezer adag, több mint 100 kg mennyiség került rendőrkézre, ennek piaci értéke körülbelül 500 millió forint – közölte Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos, aki szerint ipari mennyiségben, professzionális technológiával, tanult vegyészek keverték a mérgeket.

A Fővárosi Törvényszék sajtóosztálya a letartóztatás elutasítását így indokolja: „Először is ki kell emelni, hogy az említett kft. vegyi anyagok gyártásával foglalkozó cég, ezért különböző vegyi anyagok ott, valamint a gyanúsítás szerinti raktárban is napi rutin szerint megtalálhatóak. A gyanúsítottakkal közölt kábítószer készítésének elősegítése bűntettének széles körű nyomozási bírói gyakorlata nem ismert, ugyanakkor ez esetben is – mint bármely más bűncselekmény esetében – azt kellett vizsgálnia a bíróságnak, hogy a közölt gyanúsítás lefedi-e az adott bűncselekmény törvényi tényállását.”

Mint írják: „Ennek a bűncselekménynek a törvényi tényállása szerint a cselekmény megállapításához a »kábítószer termesztésének vagy előállításának céljából kell az ahhoz szükséges anyagot, berendezést vagy felszerelést készíteni, megszerezni, az ország területére behozni, onnan kivinni, azon átszállítani, avagy átadni«. E bűncselekmény esetén tehát azt kell bizonyítani, hogy az egyébként nem illegális anyagok beszerzésére és tárolására azért került sor, hogy azok segítségével a gyanúsítottak kábítószernek minősülő anyagot állítsanak elő.”

Végül ezt írják:

„Ebben az ügyben a terheltekkel közölt gyanúsítás a nyomozás jelenlegi szakaszában megállapítható történeti tényállás alapján azonban nem tartalmaz még utalást sem az ilyen célzatra – még következtethető formában sem.”

A végzések nem véglegesek, azokkal szemben az ügyészség fellebbezést jelentett be.