Trump: Ne legyél gyenge! Ne legyél hülye!

Donald Trump a vámjaival világszerte zuhanó tőzsdéket, recessziós félelmet és teljes bizonytalanságot okozott, miközben nem világos, hogy ennek mi értelme lehetett.

Az amerikai elnök az egészről néhány órája ezt posztolta a Truth Social nevű platformján:

„Az olajárak csökkennek, a kamatlábak csökkennek (a lassan mozduló Fednek csökkentenie kellene a kamatokat!), az élelmiszerárak csökkennek, NINCS INFLÁCIÓ, és a régóta kihasznált USA hetente Dollármilliárdokat szed be a már érvényben lévő Vámokból azoktól az országoktól, amik eddig kihasználták. Mindez annak ellenére történik, hogy a legnagyobb visszaélő, Kína – aminek a piaca éppen összeomlik – most éppen 34%-kal emelte a Vámjait, a már eddig is nevetségesen magas, régóta fennálló Vámjai tetejébe (Pluszban!), figyelmen kívül hagyva a figyelmeztetésemet, hogy a visszavágás nem megengedett a kihasználó országok részéről. Már így is eleget kerestek, évtizedeken át, miközben kihasználták a régi jó USA-t! A múltbeli »vezetőink« a hibásak, hogy mindezt – és még sok mást – megengedték hazánkkal szemben. TEGYÜK ÚJRA NAGGYÁ AMERIKÁT!”

photo_camera Fotó: Andrew Harnik/Getty Images via AFP

Két órával később ezt posztolta az amerikai elnök:

„Az Egyesült Államoknak most lehetősége van arra, hogy megtegyen valamit, amit ÉVTIZEDEKKEL EZELŐTT meg kellett volna tenni. Ne legyél gyenge! Ne legyél hülye! Ne legyél PÁNIKPÁRTI (egy új párt, amit gyenge és ostoba emberek alkotnak!). Légy erős, bátor és türelmes, és az EREDMÉNY NAGYSÁG lesz!”

Néhány perce pedig így értékelte a helyzetet:

„Országok beszélnek velünk a világ minden tájáról. Kemény, de igazságos feltételek kerülnek meghatározásra. Ma reggel beszéltem a japán miniszterelnökkel. Egy elit tárgyalócsapatot küld, hogy egyeztessenek! Nagyon rosszul bántak az Egyesült Államokkal a kereskedelem terén. Ők nem veszik meg a mi autóinkat, de mi MILLIÓSZÁMRA vesszük az övéiket. Ugyanez igaz a Mezőgazdaságra és sok más »dologra« is. Ennek mind meg kell változnia – de különösen KÍNÁVAL!!!”