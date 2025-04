Trumpék a vámháborúban Magyarországgal szemben kimondottan a korrupcióval indokolnak

A Válasz Online áttanulmányozta azt a 397 oldalas jelentést az USA kormányának honlapján, amely indokául szolgálhatott az amerikai elnök által bejelentett új vámszabályoknak. Donald Trump a múlt héten egy furcsa táblázatot mutogatva robbantotta be a globális vámháborút. Közgazdászok gyorselemzése szerint legalább a második világháború, de esélyesen az 1930-as évek óta nem jelentettek be ilyen léptékű kereskedelmi akadályokat a világgazdaságban. Ugyanígy, sokan fogalmaztak meg kritikát azzal kapcsolatban, hogy a Trump által viszonyítási alapként használt adatnak, azaz hogy az egyes országok mekkora mértékben vámolják az amerikai cégek termékeit, semmi köze a valósághoz.

Annak valóban nem sok, ám a Válasz által átnézett jelentésben már vannak konkrétumok, és azokból kiderül, hogy Magyarország – a kormányzatok látszólagos jó kapcsolatának ellenére – fontos indokokat szolgáltatott az EU-val szemben életbe léptetett 20 százalékos vámteherre.

photo_camera Trump és az új vámok. Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP