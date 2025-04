Szijjártó megtalálta a felelőst Trump globális vámjai miatt: Brüsszel!

Éjféltől Donald Trump azonnal hatályba lépő vámokat jelentett be a világ összes országára, a meghirdetett globális vámháború a világgazdaság új korszakát hozza el, egyelőre beláthatatlan következményekkel. A piac azonnal reagált: a nagy amerikai részvényindexek, az S&P 500 és a Nasdaq is 3 százalék körül esett az elmúlt órákban, az ázsiai nyitások is 2-3 százalékos mínusszal kezdtek.

Miközben a világpiac nagyon bizonytalanná vált, és mindenki Donald Trump értelmezhetetlen, de legkevésbé a tényleges vámtételekhez kapcsolódó képletét, a jelek szerint egyszerűen az amerikai külkereskedelmi deficit szerint meghatározott, országonként eltérő vámjait tanulmányozza, Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter megtalálta a megfejtést, és egyben azt is, hogy ki is a felelős Trump vámjaiért.

BRÜSSZEL!

Szijjártó posztja, csonkítás és hozzátoldás nélkül:

„Az európai gazdaság és így végső soron az európai emberek újra a brüsszeli politikusok alkalmatlanságának levét isszák. A helyzet az amerikai elnök tegnapi vámbejelentései után egyértelmű: az Európai Bizottságnak tárgyalnia kellett volna! Minderre volt (lett volna) két és fél hónapjuk. Tárgyalni kellett volna az amerikai kormányzattal a vámügyi együttműködésről és le kellett volna csökkenteni az autóipari vámokat az európairól az eddigi amerikai szintre, vagyis 10-ről 2,5%-ra. Az Európai Bizottság azonban ezt is elhibázta. Nem tárgyaltak, helyette megint ideológiai kérdést csináltak egy gazdasági ügyből. S mindezt több ezer eurós havi fizetésért…”

Az Egyesült Államok valójában nem az EU, hanem a világ összes országa ellen vezetett be új vámokat. A vám mértéke országonként eltérő, alapvetően attól függ, hogy mekkora az amerikai kereskedelmi többlet vagy hiány az adott országgal, de még azok is a nyakukba kaptak egy új, 10 százalékos alapvámot, akik többet importálnak Amerikából, mint amennyi a kivitelük. Trump még a lakatlan szigeteket is vámokkal sújtotta.

Az Európai Unió 20 százalékos vámot kap, míg például Kína 34 százalékos, Japán pedig 24 százalékosat. Az amerikai személyautókra valóban 10 százalékos az EU-s vám, több, mint idáig a fordított relációban, amit Trump erősen kifogásolt is. Éjféltől ugyanakkor az USA minden külföldi autóra 25 százalékos vámot vetett ki, európaiakra, japánokra, koreaiakra vagy bárhonnan jöjjenek is.

Trump kaotikus kereskedelmi háborúja a legtöbb országban összehozta a közvéleményt, és a politikusok is többnyire saját országuk érdekeit védik a belengetett hatalmas amerikai vámokkal szemben. Az főleg szokatlan, hogy valaki kormányról a saját vámpolitikáját okolja az ellene foganatosított amerikai vámok miatt, amit mindenki más is megkapott - az EU vámpolitikája pedig Magyarországé is.