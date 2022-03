Minden eddiginél erősebb bizonyíték került elő arról, hogy Trump legalább eltusolni próbálta, mit tett a Capitolium ostroma idején

Donald Trump hivatalos 2020, január 6. hiváslistája szerint az Egyesült Államok akkor még elnöke helyi idő szerint délelőtt 11:17-től este 18:54-ig egyetlen telefonbeszélgetést se bonyolított le, derült ki a Washington Post birtokába került hivatalos iratokból. Ez több szempontból is különös információ. Egyrészt az érintett időszak elején az elnök ugyan éppen egy nagygyűlésen szónokolt, de azt követően, kora délután az éppen általa felhergelt hívei lerohanták a washingtoni Capitolium épületét, ahol a törvényhozás két háza éppen közös ülésén készült hitelesíteni az elnökválasztás eredményét. Azét a választásét, amit Donald Trump meggyőző módon elvesztett, és aminek a hiteltelenítésén a választás éjszakája óta bőszen dolgozott.

Donald Trump, a bukott elnök 2022. március 26-án kampánysapkákat hajigál rajongóinak a "Mentsük meg Amerikát" szervezet georgiai rendezvényén, ahol a QAnon-hívő Marjorie Taylor Greene republikánus képviselő társaságában lépett fel. Fotó: PETER ZAY/Anadolu Agency via AFP

Másrészt azért is különös, hogy az elnök hivatalosan senkivel se beszélt telefonon, mert az aznapi történéseket az eltelt bő egy évben részletesen dokumentálták és feltárták, így pontosan tudható, hogy ebben a pár órában igenis folytatott telefonbeszélgetéseket, melyeknek még a tartalmát is részben ismerjük. Beszélt Mike Lee utahi republikánus szenátorral, kereste Tommy Tuberville alabamai republikánus szenátort, és beszélt Kevin McCarthyval, a republikánusok törvényhozási frakciójának vezetőjével is.

Hogy ezeknek a beszélgetéseknek a január 6-i eseményeket vizsgáló törvényhozási bizottsághoz került hivatalos fehér házi dokumentumban nincs nyoma, elég érdekes kérdéseket vet fel. Elvben két lehetőség adott, melyek közül az egyik rosszabb, mint a másik:

valaki vagy valakik meghamisították az elnök hivatalos híváslistáját, vagyis próbálják eltusolni, hogy az elnök kivel, kikkel beszélt ebben az időszakban;

Trump nem a hivatalos telefonját használta, hanem vagy hivatali segédjeiét, vagy egy olyan eldobható készüléket, amit direkt azért szerzett be, hogy hívásai rejtve maradhassanak.

Az előbbi lehetőség az a fajta eltusolási kísérlet, ami már vezetett amerikai elnök, konkrétan Richard Nixon bukásához, aki a bűnvádi eljárást csak azért úszta meg, mert utódja, Gerald Ford Nixon lemondása után azonnal kegyelmet adott a távozó elnöknek.

Jamie Raskin (j) demokrata és Liz Cheney (b) republikánus képviselők sutyorognak a január 6-i történéseket vizsgáló törvényhozási bizottság március 28-i ülésén. Fotó: DREW ANGERER/Getty Images via AFP

Az utóbbi ennél is súlyosabb következtetésekre ad okot. Ha Trump szándékosan mások telefonját, vagy egy direkt e célból beszerzett telefont használt, az nyilvánvalóan arra utal, hogy tisztában volt cselekedetei súlyával. Magyarán törekedett azok elrejtésére, ami már alapot adhat a criminal conspiracy, a bűnös összeesküvés vádjának is a január 6-i, nevezzük nevén, puccskísérlet apropóján.

Ez utóbbira utaló nyomok még a kozmetikázottnak tűnő híváslistán is maradtak. Trump január 6-án reggel kétszer is beszélt egykori főstratégájával, Stephen K. Bannonnal, aki már január 5-én, a Capitolium ostromát megelőző napon arról beszélt podcastjában, hogy másnap "el fog szabadulni a pokol".

A híváslistára reagálva Donald Trump hétfő éjszaka közleményt adott ki, amiben azt írta, "fogalmam sincs, mi az a burner (eldobható telefon), és legjobb tudásom szerint soha nem is hallottam ezt a kifejezést". A híváslistában lévő hét órás lyukra nem adott magyarázatot.