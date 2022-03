Rég nem volt olyan választási kampány, amiben a Fidesznek az ellenzékkel kellett foglalkoznia

Már csak napok vannak hátra a 2022-es országgyűlési választásokig, ezért Magyari Péterrel elemeztük a kampányt. Hétfőn élőben is követhették a beszélgetést, most konzerv formában, podcastként is közöljük.

Az adást, és a 444 többi podcastját meghallgathatod a Spotifyon, a Google Podcaston, az Apple Podcaston és az Amazon Audible szolgáltatás podcastoldalán, valamint a 444 Youtube csatornáján.