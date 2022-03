600 millió dollárnyi kriptopénzt loptak el hekkerek

A valaha volt egyik legnagyobb kriptorablást hajtotta végre pár hekker, akik 600 millió dollárnyi Ether és USDC token nevű kriptovalutát loptak el a Ronin nevű blockchainről - írja a Bloomberg.

A Ronin blockchain-en működik az Axie Infinity nevű online videójáték, amiben kis lényegek (axolotl gőtéket) tenyészthetnek és uszíthatnak egymás ellen a játékosok, amivel kriptovalutára konvertálható játékpénzt gyűjthetnek. Nem hallottál erről a játékról? Nem akkora csoda, ugyanis leginkább Délkelet-Ázsiában menő: a játékot egy vietnámi cég fejlesztette, a legtöbb játékos pedig a Fülöp-szigeteken nevelgeti a kriptopénzt fialó pokegőtéit, bár a Bloomberg cikke szerint Venezuelában is népszerú a játék.

Hogy a Ronin hálózatán megkeresett pénzt más blockchain rendszerekben is föl lehessen használni, szükség van egy híd nevű szoftverre. Ezt támadták meg sikeresen a hekkerek még a múlt héten, március 23-án, a cég viszont csak most számolt be az esetről. Az ilyen hidakkal állítólag elég sok probléma van, nem ez az első alkalom, hogy ezeken keresztül sikerült megcsapolni egy blockchaint.