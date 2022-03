Egy adminisztratív hiba miatt kétszer annyi szavazatszámlálót delegált az ellenzék a XVIII. kerületben

Kunhalmi Ágnes, Pestszentlőrinc és Pestszentimre egyéni országgyűlési képviselője, valamint a közös hatpárti jelölt a választáson Fotó: Facebook/Kunhalmi Ágnes

Több tízezer lelkes társával együtt olvasónk is jelentkezett szavazatszámlálónak a 20k22 civil szervezetnél, amely az Egységben Magyarországért partere. A pártszövetség delegálja a 20k-hoz jelentkező önkénteseket, a törvény értelmében ugyanis csak így, pártokon keresztül a lehet a szavazókörökbe jutni azoknak, akik időt és energiát nem sajnálva dolgoznának a választások tisztaságáért.

Olvasónkat a XVIII. kerületbe (Budapest 15 OEVK) osztották be, szépen készült, de tegnap ő és az ismerőse is kapott „egy furcsa telefont egy hölgytől, aki Kunhalmi Ágnes kampányfőnökének a munkatársaként mutatkozott be, és közölte, hogy köszönik, de mégsem kell menni szavazatot számolni, mert a helyi MSZP-s aktivisták »megfelelően el tudják látni« ezt a feladatot.” Először azt hitték, valami rossz viccről van szó, de aztán az őket kiválasztó 20k-tól is kaptak egy emailt, amelyben sűrű sajnálkozások közepette azt írták: „Egy rossz hírt kell megosztanunk veletek: a XVIII. kerületi MSZP - felülírva a korábbi megállapodást - úgy döntött, hogy saját maga tölti fel az ottani szavazóköröket, a Ti delegálásotokat pedig visszavonta. Elnézéseteket kérjük ezért.”

Lelövöm a poént: nem látszik semmilyen sötét ügy a háttérben, a példátlanul bonyolult szervezési folyamatba csúszott be adminisztratív hiba. Ez a választás felügyeletét nem befolyásolja, de ettől még az önkéntesek jogosan moroghatnak.

A 20k22, illetve a helyi kampány vezetőivel folytatott gyors telefonbeszélgetéseim alapján annyi történt, hogy a hat különböző párt és a két önkénteseket szervező civilszervezet labirintusában elakadt egy fontos információ. Méghozzá az, hogy a 2018-ban és 2019-ben is győztes kampányt bonyolító XVIII. kerületi összefogás (amiben az MSZP a domináns, de több párt benne van) jelezte, vagy szerette volna jelezni, hogy nekik vannak rutinos, helyi önkénteseik, ezért nem kell távolabbról ideszervezni másokat. Az országos koordinációt toló 20k-hoz viszont ez nem jutott el, ezért ugyanúgy jártak el, mint a másik 105 választókerületben, kiválasztották és delegálták az önkénteseiket. Így végül két külön listát adtak le, mindkettőt a pártszövetség nevében. Amikor a hiba kiderült, a helyi kampányfőnök, megint csak hatpárti felhatalmazással, a helyi önkénteseket delegálta, a 20k-s jelentkezők így kimaradtak.

A 20k22 ezt írta a kérdésünkre: „A 20k projekt keretében a közös listát állító hat ellenzéki párt több mint 19700 fő megbízását indította el a szavazatszámláló bizottságokba. Nem volt még példa arra, hogy hat párt az ország egészére kiterjedően, sokezer civil jelentkező koordinációja mellett, közösen delegáljon ennyi szavazatszámlálót. Mindez óhatatlanul magában hordozza annak lehetőségét, hogy a hagyományos, választókerületi alapú delegálás és az újszerű, országosan koordinált delegálás összeakadjon egymással. Sajnos a 18. kerületben most ez történt. Kunhalmi Ágnessel közösen azon dolgozunk most, hogy a sajnálatos módon kimaradó delegáltak más, elsősorban az átjelentkezők miatt megnyitott fővárosi szavazókörbe eljuthassanak számolni.”

A hatpárti jelölt, a 2018-ban is győztes Kunhalmi Ágnes elkeseredetten magyarázta nekem, hogy ő kezdetektől a 20k leglelkesebb híve, és nagyon bosszantja, hogy pont nála történik ilyen kavarodás, amiről nem is tudott egy órával azelőttig, és borzasztóan sajnálja. Felindultságában megígérte, hogy egyesével felhív minden önkéntest, aki most kimaradt.