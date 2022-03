MZP: Semmisítsék meg az összes határon túli levélszavazatot

Márki-Zay Péter, az egységes ellenzék miniszterelnök-jelöltje is reagált arra a hírre, hogy Erdélyben, a Maros megyei Jedd mellett egy zsák félig elégett, kitöltött, az ellenzékre leadott szavazólapot találtak.

Mindig is tudtuk, hogy csalnak a választáson, de most mindenki láthatja, hogy milyen eszközökkel. Úgy tűnik, egyre többen gondolják Erdélyben is, hogy a Fidesznek mennie kell. Ők pedig annyira rettegnek a vereségtől, hogy még a legegyértelműbb csalástól sem riadnak vissza: szó szerint szemetet akartak csinálni a választói akaratból