Hirtelen egy rakás magyar focicsapatnak jutott eszébe kiposztolnia a Fidesz kampányszlogenjét

Szombat este pár órán belül hat magyar focicsapatnak is pont ugyanaz jutott eszébe: nemzeti színekre világított stadionjuk képét kiposztolni a Facebookra a Fidesz kampányszlogenjével, miszerint "Nekünk Magyarország az első".

A sort Cikória összesítése szerint amúgy szombat kora reggel még az a Felcsút kezdte, aminek az edzőpályáihoz Orbán Viktor és neje adományozott földeket, de aztán kora este elsőként 19:30-kor a felcsútiak mai ellenfele, az FTC is csatlakozott. Őket 11 perccel követte a DVTK, újabb 19 perc elteltével az Orbánhoz szintén erősen kötődő Videoton. 20:36-kor a DVSC is csatlakozott, bár ők a kampányszlogent lehagyták. Nem úgy a 21:34-kor eszmélő NB2-es Szeged. Szombaton Szijjártó Péter csapata, a Budapest Honvéd eszmélt a legkésőbb, ők csak 23:03-kor élesítették a kampányposztot, de még így is órákat vertek a csak vasárnap reggel 9:09-kor eszmélő Haladásnál.

Az NB-1-es csapatok közül különös mód kimaradt a Tállai András tulajdonában álló Mezőkövesd, a Deutsch Tamás elnökölte MTK, a frissen kormányközeli kézbe került Újpest, a Kisvárda és a Gyirmót. (Via Telex)